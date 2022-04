Costă doar 50 de bani şi te ajută SĂ SLĂBEŞTI. Nu îl ocoli când mergi la piaţă!

Nu te-ai fi gândit că e vorba de...banalul măr, nu-i aşa? Ei bine, merele sunt, se pare, cei mai buni complici la dietele noastre. Atunci când ne stabilim un regim alimentar strict prin care dorim să pierdem câteva kilograme, e bine să includem în meniu şi merele. Au foarte puţine calorii, te revigorează, îţi dau energie, îţi protejează dantura şi te fac să te simţi sătul. De asemenea, merele au capacitatea de a curăţa şi detoxifia organismul prin eliminarea metalelor grele precum plumbul şi mercurul.

Merele, comoara din farfuie

Statisticile arată că merele sunt cele mai comercializate fructe peste tot în lume. Dacă vă întrebaţi de ce, potrivit specialiştilor, merele conţin o cantitate semnificativă de fibre solubile, care au capacitatea de reduce tulburări intestinale, inclusiv diverticulita, hemoroizii şi chiar unele tipuri de cancer. Consumul de mere ajută de asemenea la controlul nivelului de insulină prin eliberarea de zahăr lent în fluxul sanguin, se arată pe platforma specializată în nutriţie Eat this, not that. Merele conţin pectină, iar aceasta la rândul ei ajută la reducerea nivelului de colesterol prin diminuarea secreţiei de insulină din sânge. În acelaşi timp mai multe studii arată faptul că oamenii care consumă cinci mere pe săptămână, vor reuşit să reducem şi riscul de apariţie a bolilor respiratorii. Potrivit medicinei chineze, merele contribuie la întărirea muşchiului inimii, potolesc setea, lubrifiază plămânii, scad mucoasa şi creşte secreţia de fluide corporale. Aşadar, nu-i de mirare de ce sunt atât de mult în centrul atenţiei, mereu recomandate de medici şi nutriţionişti.

Prietenoase cu silueta trasă prin inel

Vestea cea mai bună pentru doamne şi domnişoare este că merele ajută şi la slăbit. Ard grăsimile de pe burtă şi modelează şoldurile chiar şi dacă ai un stil de viaţă sedentar. Potrivit unui studiu realizat în Brazilia, un măr înainte de masă a ajutat femeile să piardă cu până la 33% mai mult în greutate, faţă de femeile care nu le-au consumat. Specialiştii recomandă consumul de mere verzi în dietele de slăbit, în special la orele dimineţii.

Reduc riscul de Alzheimer

Un grup de cercetători de la Universitatea din Florida consideră mărul un fruct minune. Ei au descoperit că femeile vârstnice, care mănâncă aceste fructe în fiecare zi, au cu 23% mai puţin colesterol rău (LDL) şi cu 4% mai mult colesterol bun (HDL), iar asta după doar şase luni. De asemenea, alţi specialişti demonstrează, printr-un studiu publicat în Jurnalul alimentelor că merele au beneficii şi pentru sănătatea noastră neurologică. Cercetătorii au descoperit că, dacă includem aceste fructe în regimul nostru de viaţă, ne putem proteja celulele neuronale de neurotoxicitatea indusă de stresul oxidativ, iar acest lucru poate juca un rol important în reducerea riscului tulburărilor neurodegenerative, cum ar fi boala Alzheimer.

