Cornel Nicoară a MURIT. Contextul CIUDAT în care a fost găsit fără suflare, ANUNȚUL autorităților. "S-a tras cortina peste încă o stea"

Cornel Nicoară a fost unul dintre cei mai apreciați actori din România, cel care a dat viață mai multor personaje precum Ştefan cel Mare din "Apus de Soare", Wangel din "Femeia mării", de Henrik Ibsen, Nero în "Britanicus" al lui Jean Racine, Moşul din "Matca" lui Marin Sorescu.

Actorul Cornel Nicoară, fostul director al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț, a murit joi dimineață, la vârsta 83 de ani. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Teatrului Tineretului.

"Cale luminoasă, domnule CORNEL NICOARĂ!

Echipa Teatrului Tineretului îşi exprimă regretul pentru trecerea la cele veşnice a renumitului actor CORNEL NICOARĂ, director al acestei instituții între martie 1986 – ianuarie 1989, respectiv septembrie 2001 – mai 2006. Născut pe 20 octombrie 1938 la Câmpia Turzii, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1965 la clasa profesorului Moni Ghelerter, fiind repartizat în același an la TT. Numele său este consonant cu o perioadă de peste 30 de ani din istoria TT.

Contextul ciudat în care a fost găsit mort Cornel Nicoară

Cornel Nicoară a fost găsit mort în propriul său apartament, într-un context care a ridicat mari semne de întrebare.

Cu o zi înainte, pe 20 octombrie, actorul împlinise 83 de ani, dar joi, pe 21 octombrie, a fost găsit fără suflare.

Mai mult, trupul neînsuflețit al marelui actor a fost găsit de către pompierii din Neamț, care veniseră la locul faptei pentru a opri un incendiu izbucnit chiar în apartamentul actorului.

Detaliul care a ridicat semne de întrebare a fost faptul că actorul nu a murit din cauza incendiului.

"Precizăm faptul că persoana nu a decedat din cauza incendiului, aceasta fiind declarată decedată în cursul acestei dimineți, de către un echipaj SAJ", au transmis pompierii, potrivit știri-neamț.ro.

În momentul în care polițiștii au ajuns la fața locului, actorul era decedat, iar un dulap ardea mocnit. În plus, autoritățile au tras concluzia că incendiul ar fi putut porni de la o candelă lăsată nesupravegheată.

Aceeași sursă menționează că fostul director al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, Cornel Nicoară, suferea de mai multe boli cronice.

Alte mesaje despre moartea lui Cornel Nicoară

"După ce ieri, împreună cu întreaga comunitate nemţeană, l-am sărbătorit pe îndrăgitul actor al Teatrului Tineretului, Cornel Nicoară, astăzi, colectivul Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" se desparte, cu o imensă durere în suflete, de Omul CORNEL NICOARĂ. Fie ca memoria sa să rămână eternă.Drum lin în lumină!", se arată pe pagina de Facebook a Centrului pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț.

"Actorul Cornel Nicoară a plecat dintre noi la vârsta de 83 de ani, lăsând în urmă o moștenire uriașă teatrului și filmului românesc. Viața sa dăruită deplin artei dramatice și cinematografice rămâne un exemplu pentru tinerii actori, un reper de performanță artistică.Dedicat vocației sale, creator de spectacole și roluri memorabile alături de mari actori și regizori ai generației de aur din care a făcut parte, Cornel Nicoară va rămâne în amintirea noastră.Dumnezeu să-l odihnească!", a scris Andrei Carabelea, primar al municipiului Neamț.

"In memoriam... Cornel Nicoară Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în eternitate a colegului nostru, actorul Cornel Nicoară, astăzi, 21 octombrie, la doar o zi după împlinirea vârstei de 83 de ani. Cornel Nicoară s-a născut la Câmpia Turzii, în județul Cluj, pe 20 octombrie 1938. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (I. A. T. C.) în anul 1965.Din 1965, de la absolvire, și până la pensionare (2006) a activat numai la teatrul Tineretului, făcând roluri memorabile, personajele sale rămânând în memoria afectivă a publicului pietrean.Cele mai importante roluri au fost Ştefan cel Mare din Apus de Soare; Wangel din Femeia mării, de Henrik Ibsen; Nero în Britanicus al lui Jean Racine; Moşul din Matca lui Marin Sorescu; Falstaff din Nevestele vesele din Windsor, de Sheakespeare; Jupiter din Muştele, de Jean Paul Sartre; Noe în Arca bunei spreanţe a lui I. D. Sîrbu; Caţavencu în O scrisoare pierdută, de Caragiale; Lear în Regele Lear, de William Shakespeare.Cornel Nicoară a deținut funcția de director al Teatrului Tineretului în două rânduri: între martie 1986 – ianuarie 1989 şi septembrie 2001 – mai 2006, după ce între 1976 și martie 1986 a fost director-adjunct.Dumnezeu să îl odihnească!", potrivit postării pe Facebook a UNART.

"In Memoriam CORNEL NICOARĂ(20 octombrie 1938 – 21 octombrie 2021) Ne-a părăsit actorul Cornel Nicoară, membru UNITER din 1991, fost director al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Figură reprezentativă a Teatrului din Piatra Neamț, instituție pe care a slujit-o necondiționat vreme de 41 de ani, Cornel Nicoară va rămâne mereu în amintirea celor care l-au cunoscut. Pentru că domnul Cornel Nicoară a fost sortit să facă teatru, să ofere, să trăiască prin fiecare rol în parte. Să decidă pentru binele instituției. Să bucure, să scrie, să fie prieten. Pentru că domnul Cornel Nicoară a avut mereu o reală vocaţie a prieteniei: „Nu am voie să uit, să închid în mine fapte şi figuri ale unor fiinţe dragi care au fost repere în cultura şi arta românească! Am fost fericit să îi cunosc, mi-au fost aproape şi mi-au marcat existenţa. Ei sunt eterni, sunt vii, deşi mulţi sunt plecaţi departe. Sunt amintirile mele dragi, sunt „fotografii neretuşate” făcute în decursul vieţii noastre comune. De câte ori îmi este greu, de câte ori mă năpădesc prostia, răul şi urâtul contemporan, mă gândesc la ei şi asta îmi dă putere. Pe cerul amintirii, ei sunt pentru mine stele”. („Album de suflet”, 2013) Dumnezeu să-l ierte și să-l primească în Lumină!", scrie UNITER pe Facebook.

"S-a tras cortina peste încă o stea a Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț! Cornel Nicoară, fost director al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț, un actor cu talent desăvârșit s-a stins astăzi. A lucrat cu cei mai mari regizori și actori ai scenei românești și a pus multă dragoste în meseria sa. Este o pierdere imensă pentru lumea teatrului nemțean!Un om de valoare care lasă un gol imens în sufletul celor care l-au cunoscut! Mereu aplaudat de public și iubit de colegi, Cornel Nicoară va rămâne în amintirea noastră, a nemțenilor, pentru totdeauna!Dumnezeu să îl vegheze în ceruri, iar familiei îndoliate să îi dea putere să treacă peste aceste momente atât de dureroase", a scris și Ionel Arsene, președinte CJ Neamț.