Coreea de Sud, miracol economic. Korando, cheia succesului. Cele trei puncte cheie ale transformării Coreei de Sud în 60 de ani

Întrebat ce ar putea învăţa România de la Coreea de Sud, E.S. RIM Kap-soo a spus că "de la încheierea războiului în 1953, au trecut aproape 6 decade, iar în aceste 6 decade Coreea s-a transformat dintr-o ţară răvăşită de război şi săracă, în cea de-a zecea ţară din punct de vedere economic din lume, cu o democraţie în adevăratul sens al cuvântului.

Deci mulţi oameni discută despre miracol, despre miracolul economic care este Coreea. O să vă dau 3 puncte, după părerea mea, care au contribuit la creşterea aceasta economică.

Primul este spiritul korando. Am produs prima dată vehicule SUV la începutul anilor '70. Iar numele SUV-ului, Korando, ceea ce înseamnă "Koreans Can Do" (coreenii pot).

Deci cel mai mare secret în creşterea noastră este acest spirit korando, deci fiecare lucrează din greu pentru a ne îndeplini ţinta, de a transforma Coreea modernă în una din cele mai puternice ţări. Oamenii au lucrat foarte mult, literalmente din toate puterile. Toată lumea s-a concentrat pe îmbunătăţirea stării economice.

Al doilea motiv au fost investiţiile în educaţie. Am avut o singură resursă, resursa umană, aşa că ne-am concentrat tot efortul în îmbunătăţirea capitalului uman. Iar în timp educaţia a preluat o treime din bugetul nostru naţional", a declarat ambasadorul într-un interviu exclusiv pentru DC NEWS şi Defense România.

"O treime din bugetul vostru naţional s-a dus spre educaţie?", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Exact, spre educaţie. Şi chiar şi acum, bugetul pentru educaţie ia cam o treime din bugetul naţional. Şi al treilea ar fi un guvern eficient şi fără birocraţie. Aşa că toate componentele erau concentrate pe susţinerea dezvoltării economice.

Deci acestea sunt cele trei puncte cheie. În primul rând spiritul korando, apoi investiţia în oameni şi în al treilea rând un guvern eficient. Cred ca acestea sunt cele mai importante trei secrete din spatele creşterii noastre economice", a mai arătat acesta.

Ce este spiritul Korando

"Pentru europeni, ce este mai exact spiritul acesta şi ce putem înţelege de la el. Este o unitate între coreeni prin atingerea unui ţel sau ce este?", a mai întrebat Bogdan Chirieac.

"Acesta este spiritul korando, adică împreună suntem mai puternici şi trebuie să atingem acele ţinte. Da, pentru că după cum ştiţi, după finalul războiului din Coreea în 1953, toate clădirile, toată infrastructura, erau complet distruse.

Nu mai rămăsese nimic, aşa că a trebuit să începem de la zero. Singurul lucru rămas erau oamenii şi în asta trebuie să punem toate eforturile muncii noastre. Aşa că trebuie să ne mobilizăm şi cu determinare să credem că putem face asta. Acesta e cel mai important factor din spatele creşterii noastre economice, pot să spun asta", a concluzionat E.S. RIM Kap-soo.

