"Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată", a anunţat statul major interarme din Coreea de Sud, fără a oferi mai multe detalii.



Lansarea, una din multele efectuate de regimul de la Phenian în acest an, are loc, de asemenea, în contextul informaţiilor care circulă despre intenţia Coreei de Nord de a testa o rachetă balistică subacvatică.



Garda de coastă japoneză a menţionat, de asemenea, posibilitatea lansării unui rachete balistice, pe baza informaţiilor ministerului japonez al apărării, şi a cerut navelor să fie vigilente. Televiziunea publică NHK a informat că obiectul în cauză pare să fi căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.



Vineri, nava americană cu propulsie nucleară USS Ronald Reagan şi vasele care îi sunt ataşate au acostat în oraşul-port Busan, pe coasta de sud a Coreei de Sud. Această prezenţă răspunde dorinţei Seulului şi Washingtonului de a creşte numărul activelor strategice americane care operează în regiune. USS Ronald Reagan va desfăşura în curând exerciţii comune cu armata sud-coreeană în largul coastei de est a ţării.



Preşedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol, care a preluat mandatul în luna mai, a promis că va intensifica exerciţiile militare comune cu SUA, după eşecul predecesorului său în demersurile de natură diplomatică cu regimul nord-coreean.



Washingtonul este principalul aliat de securitate al Seulului şi are aproximativ 28.500 de militari în Coreea de Sud. Cele două ţări organizează de mult timp exerciţii comune şi insistă asupra caracterului lor pur defensiv. Coreea de Nord le consideră însă repetiţii în vederea unei invazii a teritoriului său.



Oficiali sud-coreeni şi americani avertizează de luni de zile asupra faptului că liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregăteşte să efectueze un test nuclear.



În luna mai, Phenianul a testat o rachetă balistică cu rază scurtă de acţiune de la Sinpo, un important şantier naval nord-coreean.



Regimul nord-coreean a testat de şase ori arme nucleare din 2006. Cel mai recent şi mai important a avut loc în 2017.

Kim Jong Un se leapădă de Putin. Coreea de Nord neagă trimiterea de arme în Rusia

Coreea de Nord a negat că a furnizat arme Rusiei, a informat presa de stat, la câteva săptămâni după ce Statele Unite au declarat că Moscova se îndreaptă spre Phenian pentru a-şi reface stocurile epuizate de invazia Ucrainei, transmite AFP.

'Nu am exportat niciodată arme sau muniţii în Rusia şi nu avem de gând să le exportăm', a declarat un responsabil de la Biroul general de echipamente al Ministerului Apărării într-un comunicat publicat de agenţia oficială de presă KCNA.

Această declaraţie a fost făcută după ce Casa Albă a declarat mai devreme în septembrie că Rusia cumpără obuze de artilerie şi rachete din Coreea de Nord comunistă pentru a fi folosite în războiul său din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională, John Kirby, a declarat că Statele Unite consideră că achiziţiile 'ar putea include literalmente milioane de cartuşe, rachete şi obuze de artilerie'.

Cu toate acestea, citând informaţii americane desecretizate, el a subliniat la acea dată că achiziţiile nu au fost încă finalizate şi că nu exista niciun indiciu că aceste arme ar fi fost folosite în Ucraina.

Aliat al Moscovei, Phenianul a afirmat în comunicat că Washingtonul şi 'alte forţe ostile răspândesc un zvon de trafic de arme' între Coreea de Nord şi Rusia.

'Avertizăm Statele Unite să înceteze să mai facă remarci imprudente', a continuat documentul, subliniind în acelaşi timp că Phenianul îşi rezervă dreptul de a exporta echipamente militare.

Casa Albă a indicat că achiziţionarea de muniţie de artilerie de la guvernul nord-coreean izolat, precum şi un acord pentru a cumpăra drone militare din Iran arată că Rusia se află într-o situaţie disperată după luni de sancţiuni economice şi tehnologice occidentale menite să-i paralizeze maşinăria de război.

