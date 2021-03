Copii din Mozambique decapitați de extremiștii islamiști. Cea mai tânără victimă avea 11 ani

Extremiștii islamiști din Mozambic au băgat spaima în părinții din regiunea Cabo Delgado, decapitând copiii, unii având chiar și 11 ani. Agenția umanitară Save the Children a emis un raport asupra situației din zonă, transmite BBC. Până la acest moment, 2.500 de persoane au fost ucise și 700.000 și-au părăsit locuințele. Islamiștii au strânse legături cu gruparea ISIL.

O mamă a declarat reprezentanților agenției umanitare că și-a văzut fiul de 12 ucis în apropierea ascunzătorii unde aceasta se afla cu ceilalți copii. „În acea noapte a fost atacat satul nostru și ne-au incendiat casele”, a mai spus aceasta. Identitatea ei a rămas anonimă, din motive de siguranță. „Când am fost atacați, eram acasă cu cei patru copii ai mei. Am încercat să fugim în pădure, dar l-au prins pe fiul meu cel mare și l-au decapitat. Nu am putut face nimic”, a detaliat mama unuia dintre copii decapitați.

Directorul Save the Children din Mozambic, Chance Briggs, a declarat că detaliile raportului sunt îngrozitoar: „Stafful nostru a fost impresionat profund, până la lacrimi, când au auzit poveștile mamelor din taberele de relocare. Raportorul special al Națiunilor Unite pe probleme judiciare susține că acțiunile extremiștilor sunt „nemiloase”.