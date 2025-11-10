Controverse după ce Zelenski ar fi fost lăsat în beznă de ruși chiar în timpul unui interviu / video

În timpul unui interviu pe care Volodimir Zelenski îl oferea The Guardian, s-au stins luminile la Palatul Mariinsky, reședința ceremonială oficială a președintelui Ucrainei, scrie United24 Media.

Videoclipul a fost publicat de canalul de telegram „Proof” și distribuit masiv pe TikTok și X.

Totuși, mulți Internauți de pe X au reclamat faptul că biroul președintelui ucrainean, implicit Palatul Mariinsky, este conectat în permanență la o sursă de energie, iar curentul ar fi fost oprit voit pentru un exercițiu de imagine, chiar dacă atacurile Federației Ruse au provocat întreruperi masive.

Pe X au apărut imagini care arată reședința prezidențială luminată în timp ce restul orașului este în beznă, semn că generatoarele electrice își fac treaba la Palatul Mariinksy.

Pe 8 noiembrie, Rusia a lansat 458 de drone și 45 de rachete împotriva infrastructurii ucrainene, dezactivând toată producția de energie electrică de stat în regiunile centrale și estice.

Preşedintele ucrainean şi-a reiterat apelul către aliaţii Kievului de a impune sancţiuni mai severe împotriva sectorului energetic rus.

"Rusia a lansat peste 450 de drone de atac şi 45 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei. Iar ţintele teroriştilor rămân aceleaşi: viaţa civilă, clădirile rezidenţiale, sectorul nostru energetic şi infrastructura", a declarat Zelenski pe contul său de Facebook.

"Sunt necesare sancţiuni pentru a priva Rusia de mijloace pentru continuarea războiului pe care l-a început şi pe care îl prelungeşte. Apreciem toate măsurile pe care le-au luat deja partenerii noştri, dar atacurile ruseşti demonstrează că presiunea trebuie să fie intensificată", a adăugat el.

Mai precis, Zelenski a cerut o decizie europeană de a dedica activele ruseşti îngheţate apărării Ucrainei şi de a intensifica sancţiunile asupra sectorului energetic rusesc.

"Trebuie să existe o decizie europeană cu privire la activele ruseşti îngheţate, sancţiuni suplimentare şi sprijin pentru consolidarea apărării Ucrainei. Iar pentru fiecare atac al Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene - menit să afecteze populaţia civilă înainte de venirea iernii - trebuie să existe o reacţie sub forma unor sancţiuni care să vizeze întreaga industrie energetică rusă, fără excepţii", a subliniat Volodimir Zelenski.

