Contraofensiva Ucrainei. Rusia a lansat contraatacuri în zona Robotyne / video+foto

Avioanele trimise de Federația Rusă și-au asumat un rol din ce în ce mai important în încercarea de a contracara progresul Ucrainei, a declarat Ministerul Apărării din Marea Britanie citat de Sky News.

Operațiunile de patrulare aeriană sunt realizate pentru a identifica dronele din timp, în timp ce flota rusă din Marea Neagră sa mutat la Novorossiysk după atacurile asupra orașului-port Sevastopol din Crimeea.

„Componenta de aviație navală a Flotei Rusiei de la Marea Neagră și-a asumat un rol deosebit de important în operațiunile flotei, deoarece se luptă să facă față amenințărilor concomitente pe flancul sudic al războiului din Ucraina”, a spus ministerul.

„Rusia încearcă să folosească puterea aeriană navală pentru a proiecta forță peste nord-vestul Mării Negre”, mai precizează britanicii.

Hidroavioanele precum Be-12 Mail, proiectate în anii 1950, au zburat din bazele din Crimeea ocupată, în timp ce avioanele de luptă Su-24 Fencer și Flanker au efectuat lovituri aeriene, inclusiv unul pe Insula Șerpilor.

Forțele ruse au desfășurat contraatacuri pe frontul de sud, potrivit analiștilor militari.

Asaltele sunt concentrate pe o zonă de la sud de Robotyne, unde fortificațiile de câmp au trecut de mai multe ori din mâinile forțelor ruse în cele ucrainene, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.

Luptele s-au concentrat pe un sistem de șanțuri din apropierea șoselei Robotyne-Tokmak, unde tranșeele și posturile de tragere sunt conectate prin tuneluri subterane.

„Forțele ruse acordă prioritate apărării acestor poziții, care au o semnificație tactică în zona dintre Robotyne și Novoprokopivka”, a spus ISW.

Ucraina pare să controleze cel mai estic șanț din sistem, în timp ce Rusia deține centrul și vestul, sugerând că Rusia „a desfășurat contraatacuri tactice limitate de succes”, a spus grupul de reflecție din SUA.

Ukrainian forces continued offensive operations in western Zaporizhia Oblast on October 1. Geolocated footage published on September 29 indicates that Ukrainian forces marginally advanced northwest of Robotyne (13km south of Orikhiv). https://t.co/dJH2HiYgqR https://t.co/Mtk0UBdOMZ pic.twitter.com/nmNYKroIyo