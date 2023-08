Ambasadorul Ucrainei în România, în vizită la Tulcea. Discuții despre despre parteneriatul româno-ucrainean

În cadrul discuțiilor, președintele Horia Teodorescu a vorbit despre parteneriatul româno-ucrainean, dar și despre susținerea autorităților române față de demersurile Ucrainei de a rezista ofensivei rusești.

Președintele Horia Teodorescu: „Este un război al dreptății, al poporului ucrainean pentru viitorul său“

„Dacă dau puțin timpul înapoi și mă gândesc la relațiile pe care administrația județeană le-a avut cu prietenii noștri din Ucraina, și mă refer în special la Regiunea Odesa și orașul Izmail, putem spune că am avut, de-a lungul mandatului meu, relații foarte bune. Este vorba de parteneriate pe fonduri transfrontaliere, fonduri europene, o relaționare extraordinară cu primarul din Izmail și administrația din Odesa. Cred că suntem regiunea care a atras cele mai multe fonduri europene la nivel transfrontalier, de-a lungul graniței României, deci a fost o colaborare benefică pentru ambele părți.

De asemenea, vreau să vă asigur de compasiunea noastră față de tot ceea ce se întâmplă în Ucraina în momentul de față. Suntem susținătorii Ucrainei în tot acest război nedrept pe care Rusia l-a provocat. Fiind foarte aproape de conflict, mai ales în ultimele zile când conflictul s-a apropiat de România, chiar trăim și noi o parte din durerile și necazurile părții ucrainene. Eu cred că acest război va avea un singur câștigător, respectiv Ucraina, pentru care este un război al dreptății, al poporului ucrainean pentru viitorul său“, a transmis președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, potrivit unui comunicat de presă remis de Consiliul Județean Tulcea.

E.S. Ihor Prokopchuk, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România:

„Sunt la curent cu toată asistența pe care ați asigurat-o refugiaților care fugeau din țara războiului, astfel că profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru asistența acordată. De asemenea, îmi exprim speranța că românii, respectiv tulcenii, vor rămâne alături de ucraineni cât este necesar. În acest sens, insist asupra faptului că războiul continuă, zilnic sunt bombardate regiuni din Ucraina. Sigur sunteți conștienți de ce se întâmplă, cred că ați și auzit ce se întâmplă, întrucât săptămâna trecută a fost bombardat Izmailul. Războiul nu este izolat, este foarte aproape de dumneavoastră, de lume. Nu este doar un război al Ucrainei, ci se referă la valori democratice fundamentale pe care noi le apărăm. Am demonstrat, în acest timp, că forțele armate ucrainene se pot apăra, dar avem nevoie, în continuare, de sprijin internațional“, a transmis, în cadrul întrevederii, E.S. Ihor Prokopchuk.

În acest sens, domnia a vorbit și despre nevoia de a fi susținuți în ceea ce privește transportul cerealelor ucrainene, dar și despre viitoarea reconstrucție a Ucrainei, acolo unde România ar trebui să fie majoritar implicată.

Mai mult, ambasadorul Ucrainei în România și-a exprimat disponibilitatea susținerii parteneriatelor dintre unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea și structuri administrative teritoriale din Ucraina.

Alexandru Dan Munteanu, prefect: „Am susținut cum am putut poporul ucrainean“

În cadrul întâlnirii, prefectul Alexandru Dan Munteanu a insistat asupra faptului că județul Tulcea a fost mai „aproape“ de prietenii ucraineni nu numai ca urmare a proximității spațiale, cât și a relațiilor create între zonele similare din cele două state:

„La Tulcea se vede acest război mai bine decât oriunde, iar acest lucru se datorează atât relațiilor formale, interinstituționale, cât și a celor interpersonale create în ultimii ani“, a transmis prefectul Munteanu.

Mirela Furtună, deputat: „Altfel se vede războiul dintr-un județ de graniță“

Deputatul tulcean Mirela Furtună a vorbit despre implicarea autorităților centrale, a societății civile, dar mai ales a autorităților locale în gestionarea situației create imediat după izbucnirea conflictului armat.

„Altfel se vede războiul dintr-un județ de graniță și altfel se vede de la București. Noi, cei din Tulcea, am fost încă de la început martorii unor povești de viață impresionante, iar personal am fost prezentă, în calitate de voluntar, în toate centrele în care se aflau mame cu copii, m-am implicat în acordarea de ajutor“, a transmis Mirela Furtună.

În acest sens, deputatul tulcean a vorbit despre intenția sa de a se implica activ în organizarea unor excursii pentru copiii ucraineni afectați de război, idee lansată de E.S. Ihor Prokopchuk.

Eugen Ion, președintele ACoR, filiala Tulcea: „Fiecare zi în hub a fost o nouă provocare“

Președintele Asociației Comunelor din România, filiala Tulcea, Eugen Ion, a vorbit despre ceea ce a însemnat hub-ul umanitar organizat la Tulcea de ONG-ul condus de domnia sa, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Tulcea și Consiliul Județean Tulcea.

„Ideea a pornit de la Tulcea, dar în sprijinul nostru au venit SUA, respectiv Israel. La vremea respectivă nimeni nu anticipa ceea ce va urma, astfel că fiecare zi în hub a fost o nouă provocare: am avut și zile în care am avut de descărcat și 10-15 camioane cu produse umanitare, am avut medicamente, respectiv insulină, care aveau un regim special. Dar acest hub a fost dovada că atunci când există cooperare și comunicare interinstituționale, rezultatele sunt unele benefice“, a transmis Eugen Ion.

Mai mult, domnia sa a făcut o scurtă trecere în revistă (în cifre) a rezultatelor campaniei umanitare derulate la hub-ul din Tulcea: 500 de camioane cu ajutoare, peste 5,8 milioane de rații alimentare, insulină în valoare de peste 2 milioane de dolari, 460 de tone de produse de igienă și multe altele

