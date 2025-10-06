Consilieri eliberați din funcție de Nicușor Dan. Decrete semnate luni

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, mai multe decrete.
Iată care sunt acestea:
Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională a domnului Cristian Diaconescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Luminița-Teodora Odobescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Mariana Costea, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Cătălina Galer, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Lenuța Cobuz, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
Decret pentru eliberarea din funcția de stat a domnului consilier Gabriel-Cristian Pișcociu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de flotilă aeriană - cu o stea Bălan Ovidiu din Ministerul Apărării Naționale, la data de 8 octombrie 2025”, transmite Administrația Prezidențială.
de Val Vâlcu