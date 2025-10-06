€ 5.0886
|
$ 4.3619
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 15:50 06 Oct 2025 | Data publicării: 15:50 06 Oct 2025

Consilieri eliberați din funcție de Nicușor Dan. Decrete semnate luni
Autor: Andrei Itu

nicusor-dan_15415400 FOTO: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, mai multe decrete.

Iată care sunt acestea:

”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, următoarele decrete:

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională a domnului Cristian Diaconescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Luminița-Teodora Odobescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Mariana Costea, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Cătălina Galer, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Lenuța Cobuz, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de stat a domnului consilier Gabriel-Cristian Pișcociu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de flotilă aeriană - cu o stea Bălan Ovidiu din Ministerul Apărării Naționale, la data de 8 octombrie 2025”, transmite Administrația Prezidențială.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
decrete semnate
consilieri eliberati din functie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Guvernul a găsit o soluție miraculoasă pentru reducerea deficitului bugetar
Publicat acum 5 minute
Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere în continuare ridicarea imunității
Publicat acum 13 minute
Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva 2025: Restricţii de circulaţie în Iași
Publicat acum 15 minute
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat acum 17 minute
Ride-sharing la negru: 128 de firme, acuzate că au fraudat statul cu 175 milioane lei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat acum 20 ore si 12 minute
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Publicat pe 04 Oct 2025
Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close