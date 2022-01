Connect-R, luat la MIȘTO de Dani Oțil: Asta e faza 2, apoi mergem la Denise Rifai. M-am speriat!

Connect-R, pe numele său real Ștefan Relu Mihalache, a avut de-a lungul anilor un succes uriaș, menținându-se permanent în topurile muzicale, mai ales cu piesa "Vara nu dorm". Mai mult, este primul rapper român care a urcat pe scena Eurovision.

Connect-R a fost invitatul lui Denise Rifai de duminică seara, în emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D, acolo unde a făcut declarații incredibile despre trecutul său, despre consumul de droguri, dar și despre ruptura de Alex Velea.

Apariția artistului a reprezentat un prilej de glumă pentru Dani Oțil, care nu a ezitat să nu-l ironizeze în direct la "Neatza cu Răzvan și Dani" de la Antena 1.

Dani Oțil a făcut referire în special la viciile pe care le-a avut Connect-R în trecut.

Astfel, în timpul emisiunii, la un moment dat, Dani Oțil a spus că nu s-a simțit prea bine în ultimul timp, astfel că soluția a fost să bea o gură de pălincă oferită de Nicolai Tand. Prezentatorul TV a precizat că, atunci când cauți soluții pentru probleme cu care te confrunți, aceasta este prima etapă, după care urmează drogurile și, în final, prezența în emisiunea lui Denise Rifai.

"M-am speriat, am crezut că te simți și tu rău ca și mine. Eu m-am simțit puțin rău. Dar am luat o pălincuță de la colegul meu, Nicolai Tand, să-i dea Dumnezeu sănătate. Servită de Florin Ristei, impecabil. Și…Bă, faza 1, alcoolul. Faza 2, drogurile. Și după aia mergem la Denise Rifai", a spus Dani Oțil, în direct.

Connect-R, dezvăluiri despre dependența de droguri

Artistul a spus că atât el, cât și alți sașe colegi de-ai săi ajunseseră să-și injecteze cocaină zilnic.

Solistul a ajuns să consume substanțe interzise din cazua stresului și a surmenajului, dar efectele drogurilor asupra corpului său au fost însă devastatoare. Ajunsese chiar la performanța să nu doarmă 72 de ore în șir.

"Da, m-am drogat foarte mult timp. Eram total împotrivă. Am dat la un moment dat de cocaină și cocaina era așa o îmbinare a unei stări de extaz extraordinare cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală, pentru că aveam și 9 concerte într-o săptămână. Eram foarte obosiți și când trăgeam câte o linie de cocaină, până dimineața eram forță. Ne-am dat seama că sistemul imunitar slăbește și a cam trebuit să renunțam.

Cred că din 2009 până în 2015, cam așa...o făceam la modul constant, zilnic. Efectiv ne dureau organele. Era o transpirație și o răceală pe piept și te trezeai cu palpitații și în momentul ăla am zis, gata, nu mai exista așa ceva. N-a fost greu. Noi am făcut terapie în grup fară să merge la medic. Toți 6 am zis stop și așa s-a întâmplat", a spus acesta, la Kanal D.

Chiar dacă s-a lăsat de ani buni de droguri, Connect-R a mărturisit că tot mai fumează iarbă din când în când, dar doar în scopuri recreative.

"Și acum visez să mai merg la Amsterdam să trag un joint cu marijuana. Acolo e legal", a mai spus el.

