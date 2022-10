Conducerea ANPC, făcută praf de proprii angajaţi. Au reclamat "abuzuri fără precedent": Asistăm la cel mai mare abuz din istoria organelor de control ce a avut loc vreodată în România

"În spatele acestor rânduri sunt oameni, funcționari publici de carieră care își desfășoară activitatea în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Nu ne vom devoala identitatea din motive care țin de certitudinea represaliilor ale căror țintă am deveni în mod direct.

Deși cunoaștem situația legii de transpunere în România a Directivei europene 1937/2019, acest demers este întemeiat pe dispozițiile cuprinse în acest act normativ iar noi, sub protecția anonimatului, ne considerăm avertizori de integritate.

Ne considerăm avertizori de integritate pentru că aducem la cunoștința publicului și autorităților, activități pe care le considerăm abuzive și care se petrec într-o structură guvernamentală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu încălcarea legii, încălcarea regulilor sau reglementărilor interne, fapte care sunt/ pot fi o amenințare a interesului public sau a securității publice.

Este cunoscut că avertizorii de integritate se confruntă cu represalii din partea celor care sunt acuzați de ilegalități. De aceea există legi pentru protecția avertizorilor de integritate, dar înţelegem că această formă de protecție nu ne poate apăra de toate problemele pe care le putem întâmpina pentru că în acest moment, în ANPC, presiunea exercitată de superiorii ierarhici a atins un nivel extraordinar!

De la cel mai înalt nivel și până la ultimul șef, toți dispun...verbal, pe whatsapp. Oricum, numai scris nu o fac. Dictează, dar nu semnează!", se arată în scrisoarea deschisă.

"Nu ne mai pasă de absolut nimic altceva"

"De ceva timp deja, activitatea tuturor celor care fac control în această instituție vizează, în exclusivitate aproape, doar câteva domenii - controlăm zi de zi câțiva mari retaileri în domeniul produselor alimentare și al condițiilor de depozitare, controlăm spații de producție pentru produse alimentare și condițiile în care se prestează serviciile de alimentație publică.

Pe scurt, nu ne interesează decât produsele alimentare sau ceea ce are legătură cu acestea.

Comunicații? Garanții? Bănci? Nu ne mai pasă de absolut nimic altceva.

Controlăm și recontrolăm aceiași operatori economici, ne axăm pe condiții de igienă, condiții de igienă care nici măcar nu sunt în competența noastră directă de control. Este o certitudine că cei care trebuie sa facă asta sunt cei din ANSVSA și cei din Direcțiile de Sănătate Publică aflate in subordinea Ministerului Sănătății. La ei sunt atribuțiile legale, în competența lor sunt actele normative care reglementează condițiile de igienă.

De ce nu o fac sau de ce o fac atât de slab, nu putem noi să răspundem aici.

Noi, la ANPC, facem aceste controale si aplicăm aceste sancțiuni prin raportare la acte normative cu caracter general, texte de lege pe care le folosim deopotrivă, fie ca verificăm restaurante, brutării sau vulcanizări auto. Pentru noi, e totuna!

Suntem câteva sute de oameni în țară, suntem asaltați de reclamații pentru multe alte tipuri de produse si servicii, însă acele reclamații rămân în sertare din lipsă de timp...pentru că noi controlăm repetat si obsesiv aceleași unități", mai transmit aceştia.

"Controalele se dispun prin whatsapp"

"Controalele se dispun prin whatsapp, deși Procedura cadru de control stabilește că aceste controale se declanșează altfel, de cele mai multe ori se dispun fără nici măcar o scurtă adresă scrisă și nu se lansează pentru o grupă de produse. Controalele vizează anumiți operatori economici, stabiliți după criterii si priorități doar de conducere știute.

În mod repetat, ni se cere să controlăm toate punctele de lucru ale unui operator economic, unde să constatăm aceleași abateri și să aplicăm aceleași sancțiuni. Nouă ne este clar ca scopul nu este să supraveghem piața! Dacă acesta ar fi scopul s-ar efectua controale ample, de fond - care ar putea sa dureze mai mult, dar la sfârșitul cărora am putea să identificam un număr considerabil de probleme pentru care să dispunem măsuri. Dar nu, scopul nu este acesta.

Dincolo de expunerea mediatică, scopul pare a fi îngenuncherea unui operator economic sau a mai multor operatori economici prin aplicarea unui număr foarte mare de sancțiuni, într-o perioadă scurtă de timp, la un număr mare de puncte de lucru.

Am ajuns în aceste zile să închidem, la propriu, zeci de magazine ale unui operator economic, de cele mai multe ori, pentru abateri minore, fie ele si repetate. Am găsit acum 3 luni în locaţia x, 2 kg de legume stricate, azi mai găsim 1 kilogram. ’’E clar, unitatea trebuie închisă!’’

Sancțiunile însă, inclusiv cele de închidere, nu emană în realitate de la comisarii cu drept de control și atribuții în sensul individualizării acestora. Nu noi, comisarii, individualizăm sancțiunea!

Surpriza este că le-am închis ilegal și acum ni se cere să le deschidem ilegal. Probabil, între timp, li s-a făcut frică.

În mod constant şi apăsat, prin utilizarea unor varii metode de comunicare - telefonic, sms, whatsapp, metode care au devenit instrumente de presiune, prin intermediul șefilor, ni se dictează ce, cât şi cum să scriem, unde să încadrăm, ce amendă să aplicăm sau să nu aplicăm și ce măsuri de închidere să propunem sau nu. Toate aceste decizii și încadrări sunt, de drept și în exclusivitate, apanajul echipei de control. Nu și în fapt", mai arată angajaţii.

"În timp ce noi facem treaba altora, nimeni nu face treaba noastră"

"Un lucru nu se poate nega cu certitudine! În toată această activitate, descoperim situații îngrozitoare care ne aduc în față viermi, gândaci și mizerie de nedescris. O vedem cu toții în pozele si filmulețele pe care șefii le postează pe paginile lor personale de facebook, deși, conform reglementărilor interne, acestea sunt realizate pentru a fi prezentate, la nevoie, în scop justificativ, instanței de judecată. Aceste constatări sunt reale însă noi suntem de părere că nu avem competența materială să le căutăm în mod obsesiv, să le constatăm și să le sancționăm aspru. Aşa cum am spus mai sus, ANSVSA si DSP au competențele necesare. De ce îşi fac treaba de mântuială sau de ce nu şi-o fac deloc, nu e pentru noi să stabilim.

Cert este că, în timp ce noi facem treaba altora, nimeni nu face treaba noastră", se mai arată în scrisoare.

Angajaţii răbufnesc: Nu ai voie să nu găseşti probleme

"Tot o certitudine este și faptul că, mai nou, nu ai voie să nu găseşti probleme la un operator economic! Cauți ceva până găseşti cât să aplici două, trei sancţiuni... altfel te amenință cu DGA, te sanctionează disciplinar, te dau afară, te detașează, te umilesc și te jignesc. Până intri în concediu medical... ceea ce nu prea ai voie. Nu ai voie să te plângi că ești ținut zi de zi peste program, nu ai voie să te plângi că nu ai mașină cu care sa mergi pe teren sau că nu ai conducător auto disponibil, că nu ai RCA, că nu ai hârtie sau toner la imprimantă. Sau că la birou ai șoareci și gândaci și toaleta nu funcționează. Sau că sediul Comisariatului a fost debranșat de la curent, gaz sau de la serviciile de internet pentru neplata facturilor. Există evaluări făcute de coordonatorii din comandamentele de pe litoral, care nu au calitatea de evaluator, în sensul reglementat de Codul Administrativ, în care unii dintre noi suntem descriși ca fiind cu probleme psihice, frustrați sau suntem puși la zid că nu am acceptat să lucrăm 10-12 ore pe zi, nemâncați, și asta zi de zi, fără repausul legal!

ANPC îşi stabileşte directiile de control în principal pe două planuri mari de activitate. Unul dintre acestea este Planul Național de Control Integrat elaborat conform reglementărilor europene, Plan coordonat de ANSVSA. Aici veți vedea reflectate şi grupele de produse alimentare în care ANPC, prin diverse acte normative armonizate, are competență.

Celălalt este stabilit la nivelul Comisiei Europene, pentru domeniile de activitate si grupele de produse nealimentare pentru care ANPC este autoritate competentă.

Nu, nu o să găsiți nicăieri reglementate condițiile de igienă în dreptul ANPC.

Ba chiar mai mult, în Hotărârea de Guvern nr.700/2012 privind organizarea și funcţionarea ANPC (sic!) veți găsi explicit - la art.3, alin 1) lit i - faptul ca ANPC nu este competentă să efectueze control referitor la condițiile igienico-sanitare și sanitar-veterinare la producătorii de alimente. Și mai mult, în Ordinul Președintelui ANPC nr.183/2016, la art.4 se prevede că “În cazul constatării nerespectării condiţiilor igienico-sanitare la transport, manipulare, depozitare, comercializare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează instituţiile responsabile cu atribuţii în domeniu.” Nu putem facem acest lucru, desigur. Evident, ne ocupăm noi.

Ei bine, facem aceste controale, care nu sunt în competența noastră, probabil în fiecare zi. În fiecare zi, undeva în țară, un coleg comisar - presat de șefi, propune închiderea unei unități de producție pentru produse alimentare, folosind tertipuri legislative care mai de care mai inspirate sau neinspirate, astfel încât să satisfacă în mod operativ conducerea dornică de poze cu gândaci şi viermi. Poze făcute cu telefoanele noastre personale, bune de pus imediat pe facebook, nu-i asa?", mai spun semnatarii.

"Nouă, dacă nu ne este interzis, totul ne este permis"

"Și lucrurile nu se opresc aici. În curând poate că vom controla si vom închide spitale publice. Deși noi nu avem niciun fel de competență în acest sens. Nici nu am avea voie să intrăm în aceste unități (altfel decât în calitate de pacienţi, firește), chiar dacă vorbim de bucătăriile lor.

Poate că în curând vom închide pe o perioadă de la 6 la 12 luni primăriile? De ce nu? Pentru abateri repetate, desigur.

Nu scrie nicăieri că nu avem voie.....așa ne spune conducerea ANPC. Nouă, dacă nu ne este interzis, totul ne este permis.

Noi, aceiași oameni, controlăm, dimineața devreme, tramvaie și autobuze, până spre prânz, cârnați și condiții de igienă, etichete de produse alimentare cu sute de aditivi, apoi dezvoltatorii imobiliari și contracte de telefonie și energie, mai târziu vulcanizări și maşini de spălat, seara târziu, baruri și cluburi și, dacă mai avem timp, ne uitam si pe o reclamatie pentru comerț on line. Sau o anulare de călătorie la o companie aeriană. Ori o reclamație referitoare la un pachet de servicii turistice și condiţii de cazare. Sau o reclamație pentru prețul de vânzare la lemnul de foc...dar, doar dacă mai avem timp.

Și la toate controalele trebuie să verificăm dacă operatorii economici trebuie să aibă și dacă au autorizație de la ISU, de la DSVSA, de la DSP sau de la ISCIR, de la Primărie sau de oriunde. Da, ați ghicit, noi trebuie să știm tot și să facem treaba tuturor.

O să spuneți, poate, unii dintre dumneavoastră, că suntem o adunătură de funcționari publici grași și răi care se răscoală împotriva șefilor ce par cu adevărat patrioți care ne pun la muncă. Nu, nu suntem. Și nici ei nu sunt ce par a fi.

Noi suntem sinceri! Nu, nu le știm pe toate! Vorbim de sute de acte normative specifice, legislația națională – legi, ordonanțe, hotărâri, ordine și decizii ale tuturor instituţiilor din România, Regulamente şi Directive Europene.

ANPC nu este deasupra celorlalte instituții de control, cel puțin nu încă.

ANPC este, poate, cea mai mică instituție de control din țară în acest moment. Sunt comisariate care funcționează cu 2 oameni. Și nu, nu avem la nivelul niciunui Comisariat angajat șofer, Noi, comisarii, suntem și șoferii. ANPC este singura instituție cu atribuții de control care nu are șoferi angajați în structurile sale teritoriale. Suntem extrem de puțini dar trebuie să le știm pe toate și să le facem pe toate. Și trebuie să facem multe, multe acțiuni zilnic, toate cu 3-4 sancțiuni cu amendă.

Vă scriem aceste rânduri pentru că dorim ca toți cei care au un cuvânt de spus să ni-l spună, în față, transparent.

Să înţelegeți că nu avem cum să le facem sau să le știm pe toate. Să cereți fiecărei instituții să își respecte competențele și să vă asigurați că și le îndeplinesc corespunzător. Sau să remodelați instituțiile și pe noi să ne înzeciți numeric.

Vrem să fie toată lumea conștientă că efectuarea unor acte de control în lipsa competenței materiale este un lucru foarte grav care, cel puțin în opinia noastră, poate reprezenta un abuz și poate da naștere la situații foarte grave", continuă scrisoarea deschisă.

"Abuzuri fără precedent", reclamate

"Cum ar fi să ieşim de mâine pe stradă, să oprim autocarele care depăşesc viteza legală... sau trec pe roșu. Pentru că da, poate afecta consumatorul călător, nu-i așa?

Sau cum ar fi să spunem că plomba pusă la cabinetul stomatologic nu este conformă și că operația făcută de neurochirurg este o procedură nesigură? Sau poate că magistratul a avut un comportament incorect?

Ce ne opreşte?

Lipsa competenţei materiale poate atrage consecințe pecuniare uriașe pentru statul român, dar și pentru fiecare dintre noi cei care scriem actul de control sub presiune.

Puteți consulta, în acest sens, pe site-ul Tribunalului Bucureşti Dosarul 31793/3/2020 în care ANPC se judecă cu AquaQueen, într-o acțiune în răspundere civilă delictuală, cu un operator economic. Are termen pe 27 octombrie 2022. Este deja o certitudine ca ceea ce a facut ANPC cu AquaQueen a fost în afara competenței sale materiale. Așa a stabilit instanța. La fel este o certitudine că, acum, Aqua Queen cere, din câte cunoaștem noi, 1 milion de euro cu titlu de despăgubire. La începerea acestui control, demarat din dispoziția dl. Paul Anghel, Directorul ANPC și la acea dată, prin prelevarea produsului apă de la sursa de îmbuteliere, a participat în mod direct dl. Paul Anghel, Directorul ANPC dar și comisarul şef al Comisariatului Bucureşti de la acea vreme. Aceştia fie nu au știut limitele competențelor ANPC, fie le-au ignorat, cum se întâmplă adesea în ultimul timp, în oricare dintre variante situația fiind la fel de gravă.

E drept că amenda au dat-o ulterior alți colegi comisari. Probabil aceia vor și plăti, cu tot ce au, despăgubirile celor de la AquaQueen. Desigur, ANPC se va întoarce împotriva celor responsabili.

Noi nu vrem să fim următorii care vom plăti abuzurile fără precedent din această perioadă, puse la cale concertat de actuala conducere ANPC. Suntem oameni simpli, funcționari publici. Avem familii, avem copii. Nu suntem politicieni cu veleități de vedete mediatice. Ei da. Suntem bine pregătiţi, marea noastră majoritate, însă nu suntem enciclopedii", mai transmit inspectorii ANPC.

"Supravegheaţi îndeaproape ce face ANPC-ul, nu ce spune conducerea pe Facebook că face"

"Pentru toate cele pe care le-am arătat mai sus, va rugăm să aduceți la aceeași masă a discuțiilor toate instituțiile de control din subordinea Guvernului României și să clarificați, odată pentru totdeauna, cine și ce controlează. Și, până reușiți să faceți acest lucru, supravegheați îndeaproape ce face ANPC-ul. Nu ce spune conducerea pe facebook că face.

Veți fi, altfel, răspunzători în mod direct pentru ceea ce poate urma, pentru că fiecare dintre noi, comisari în ANPC, vom înțelege să ne folosim, într-un fel sau altul, în apărarea noastră din eventualele litigii în care vom fi trași la răspundere pentru ce am făcut sau ceea ce nu am făcut, în funcție de răspunsul dvs. sau de lipsa răspunsului dumneavoastră.

Asistăm și asistați cu toții, nu la reformarea ANPC, cum încearcă din răsputeri conducerea actuală să transmită, ci la cel mai mare abuz din istoria organelor de control ce a avut loc vreodată în România. Și acesta este doar începutul!

Nu în ultimul rând, am dori să ne referim la ceea ce s-a întâmplat în sediul ANPC în data de 19 octombrie anul acesta. Noi pregătisem acest material pentru a fi trimis în săptămâna care a trecut. Nu am mai făcut-o, instituţia a fost paralizată, noi am fost șocați.

Suntem în continuare, cu toții, șocați.Și știți de ce? Simțim că se schimbă puțin optica. Până pe 19 octombrie în ANPC funcționa doar prezumția de vinovăție.

- Nu dai suficiente amenzi? Desigur, esti un șpăgar nenorocit.

- Nu găseşti abateri în timpul controlului? Bineînţeles, ai un interes ascuns.

- Nu există operator economic nevinovat, să fie clar! Doar un comisar nenorocit.

A venit DNA-ul în ANPC? Gata, brusc, ne-am amintit de prezumția de nevinovăție. Bine, doar la funcționarii din ANPC. Din conducerea ANPC. Sigur că operatorii economici sau comisarii nu au cum să aibă parte de așa ceva. Plus că noi avem nişte „indicatori” de îndeplinit. Trebuie să triplăm valoarea amenzilor încasate și numărul de sancțiuni.

Mai mult, brusc, cam în aceeași zi, a fost reglementată prin Ordin, chiar şi obligația ANPC de a deconta cheltuielile cu apărarea funcţionarului în cazul în care acesta este acuzat de fapte în legătură cu activitatea din instituție.

E un pas înainte dar, oare, a fost făcut pentru motivele corecte? Avem colegi acuzați de neglijență în serviciu pentru că, chipurile, au făcut control superficial. Asta deși nu au avut niciun fel de procedură operațională pentru acel tip de control. Credeți că îi apără cineva sau îi ajută cineva? Evident că nu. Dar ei nu sunt nici directori generali, nici apropiați ai conducerii. Și nici nu au avut parte de prezumția de nevinovăție. Ei sunt doar carne de tun, masă de manevră la fel cum putem fi fiecare dintre noi în zilele care urmează", concluzionează semnatarii. .

