„Conduc Electric", o nouă platformă de la Code for Romania, în parteneriat cu Enel X Way România, privind mobilitatea electrică

Code for Romania, cea mai mare asociație de tehnologie civică din lume, și Enel X Way România, compania grupului Enel dedicată mobilității electrice, lansează platforma online „Conduc Electric”, o inițiativă care vizează să promoveze tranziția de la mașinile cu combustibili fosili la cele electrice, la nivel național. „Conduc Electric” oferă informații complete, pe înțelesul tuturor tipurilor de utilizatori, despre mașinile electrice și despre infrastructura de încărcare pentru acestea, disponibilă pe teritoriul României. Platforma are ca scop creșterea gradului de conștientizare și de interes al publicului pentru mobilitatea electrică, esențială pentru a reduce poluarea și pentru a combate schimbările climatice.

„Conduc Electric” se adresează persoanelor care nu sunt familiarizate cu autovehiculele electrice, dar manifestă deschidere în acest sens, celor care explorează opțiunea de a adopta mobilitatea electrică și analizează beneficiile unei mașini electrice, dar și companiilor care vor să își optimizeze costurile cu ajutorul unei flote electrice. Platforma explică în termeni accesibili ce costuri implică achiziția și întreținerea unui autovehicul electric, furnizează detalii despre tipurile de motorizare, modelele de mașini electrice existente pe piață, opțiuni de încărcare etc.

Platforma dispune de o hartă a tuturor stațiilor de încărcare electrică existente în România, integrată cu un serviciu de tip Google Maps care să permită apoi navigarea către un traseu, direct în serviciul de hartă. Aceasta afișează detalii complete despre opțiunile de încărcare disponibile pentru fiecare punct de încărcare; indică stațiile publice, pe cele cu încărcare rapidă, ce puncte de încărcare sunt folosite în timp real și cele care nu sunt momentan funcționale. De asemenea, utilizatorii care preferă rețeaua Enel X Way România pot accesa și separat harta interactivă dedicată acestor stații de încărcare.

În prezent, Enel X Way România are o rețea de aproximativ 350 de puncte de încărcare în toată țara, iar până la finalul acestui an și-a propus să ajungă la aproape 500 de puncte de încărcare în 63 de localități din țară, cu o putere totală instalată de peste 8.700 kW.

„De mai bine de 6 ani, la Code for Romania desenăm pe o hartă nevoile de intervenție digitală din domenii diverse. Cu această soluție, ne găsim la intersecția a două domenii vitale pentru România - mediul și educația. Credem că prin acest proiect putem contribui la accelerarea tranziției energetice în România și la educarea publicului despre beneficiile mobilității electrice. Platforma Conduc Electric este rezultatul muncii echipei noastre formate din programatori, designeri, cercetători și oameni de comunicare care au dedicat timp și resurse pentru a realiza, cu sprijinul partenerilor noștri, Enel X Way România, un instrument util și ușor de folosit”, a declarat Olivia Vereha, VP of Product Code for Romania/ Commit Global.

Platforma poate fi accesată gratuit la adresa conducelectric.ro.

Enel X Way România operează o rețea națională de stații de încărcare și se concentrează pe dezvoltarea de tehnologii și soluții de încărcare flexibile pentru a îmbunătăți experiența clienților și pentru a permite electrificarea transportului pentru consumatori, afaceri, orașe și administrații publice.

Code for Romania este o organizație non-profit care dezvoltă pro bono soluții digitale. Intenția organizației este să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei. Înființată în anul 2016, Code for Romania are o comunitate de peste 3.000 de voluntari din sectorul IT, ceea ce o face cea mai mare comunitate de civic tech din lume. Organizația, alături de partenerii pe care i-a avut alături în cei șapte ani de activitate, a dezvoltat zeci de aplicații web și mobile pentru România și urmărește folosirea imensului potențial transformativ al tehnologiei pentru binele public.

