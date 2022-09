Consiliul Național al Rectorilor își anunță poziția în scandalul Cîmpeanu. CNR: Ne delimităm de orice formă de verdict

”Consiliul Național al Rectorilor din România susține valorile fundamentale ale eticii academice, dar consideră că este regretabil că această componentă de bază a vieții universitare migrează în zone de interpretare subiective, altele decât cele îndrituite de lege să o facă.

Etica este substanța organiză modernă a echității, a echilibrului, a asigurării unei educații de calitate, fiind vital pentru universitățile românești să își asume din toate punctele de vedere importanța acesteia.

Totodată, considerăm să este inacceptabil să fie aruncate în derizoriu cariere universitare și întregi comunități academice din România, astfel de acțiuni putând fi inițate în scopuri total străine învățământului, eticii și moralei. În acest context, nu credem că este oportun ca procesul de ”judecată” a încălcătii eticii universitare să fie făcut pe rețele de socializare sau în presă.

Ne delimităm categoric de orice formă de verdict de încălcare a eticii dat de oricine altcineva decât de forurile academice și într-un cadru instituțional adecvat și ne delimităm categoric de orice analiză efectuată fără respectarea unor principii fundamentale”, a transmis CNR în comunicatul semnat de prof.univ.dr. Diana Moș.

Cîmpeanu, mesaj pentru cei care-l acuză de plagiat

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat, întrebat marţi la Arad despre acuzaţiile de plagiat, că aceia care le lansează "sunt un fel de habarnişti în domeniul educaţiei" şi că îndrumătorul de lucrări practice pe care şi-a pus semnătura "a fost realizat foarte profesionist, respectând toate regulile, în interesul studenţilor", potrivit Agerpres.



"Pe cei care îşi doresc cu orice preţ să blocheze legile Educaţiei îi anunţ că nu vor reuşi să facă acest lucru chiar dacă amestecă un subiect de interes pentru milioane de copii şi tineri cu eventuale acuze la nivel personal. Lucrurile sunt total diferite, iar la nivel personal sunt oameni care nu sunt capabili să diferenţieze un îndrumător de lucrări practice sau un caiet de seminar cu o lucrare ştiinţifică. Un îndrumător de lucrări practice, a fost realizat foarte profesionist, respectând toate regulile, în interesul studenţilor. Un îndrumător de lucrări practice cuprinde monograme, cuprinde legi, cuprinde formule şi scheme de calcul, cuprinde diagrame şi tabele care nu pot fi schimbate şi care nu trebuie să fie schimbate. Cei care lansează aceste acuze sunt un fel de habarnişti în domeniul educaţiei", a spus Sorin Cîmpeanu.



El şi-a motivat trecerea numelui său pe îndrumător spunând că "să treci nume precum Arhimede nu era cazul, la autori".



"Este un un mod de lucru specific, respectat întocmai pentru îndrumătoare de lucrări practice, pentru îndrumătoare de proiect şi pentru caiete de seminare, lucrări fără ISBN", a adăugat ministrul. Citește mai multe AICI

Raportul Comisiei de verificare a tezei de doctorat. A plagiat sau nu Cîmpeanu?

"Urmare a solicitării verbale, primită joi - 25 august 2022, în timpul unei conferințe de presa, când mi s-a cerut pentru prima oară in mod direct sa fac public rezultatul analizei propriei teze de doctorat, susținută in anul 2000, am decis să postez acest document primit în urmă cu aproape un an. În anul 1992, în urmă cu 30 de ani, atunci când am inițiat cercetările doctorale pe o temă care a devenit esențială in prezent, dar care era de pionierat la vremea respectivă - impactul asupra mediului înconjurator al unor activități antropice și identificarea unor soluții care sa corespundă economiei circulare - nu am anticipat cât interes vor suscita rezultatele acestor cercetări pentru unele persoane. Citește continuarea AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News