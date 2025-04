Coaliția intră în ședință de urgență. Premierul se delimitează public de Sprînceană. ”Nu există niciun emisar al lui Ciolacu”

Dragoș Sprînceană, emisar al României în SUA, numit, în ultimele zile, ”emisarul lui Ciolacu”, a afirmat, într-o intervenție televizată, că a spus Administrației SUA să mai aștepte până când țara noastră va avea un președinte ales. El a transmis că pozițiile lui Ilie Bolojan, ca președinte interimar, nu vor mai conta în maximum o lună și jumătate. Mai mult, românul spune că s-a consultat telefonic cu Marcel Ciolacu. De ce i se spune ”emisarul lui Ciolacu”? Pentru că premierul a venit cu propunerea ca, pe lângă ministru de Externe și ambasador al României în SUA, să avem oameni care să reprezinte mai clar pozițiile României către Administrația Trump. Poziția a venit după ce România a ratat Visa Waiver, deși inițial știam cu toții că vom călători fără vize în America din aprilie. Printre cei aleși este Dragoș Sprînceană, român stabilit în SUA încă din 2002, finanțator al campaniei lui Donald Trump. Însuși românul a spus că a fost sunat de către premierul Marcel Ciolacu.

Citește și: Sprînceană, emisarul lui Ciolacu, a spus Administrației SUA să-l ignore pe Bolojan: Într-o lună, nu va mai conta

Premierul Marcel Ciolacu îl pune pe Dragoș Sprînceană în categoria ”diverși cetățeni”, fără nicio calitate în relația cu România decât aceea că este un român din diaspora, care s-a oferit să deschidă uși. Liderul social-democrat susține că pozițiile oficiale ale țării sunt transmise de Președinție, deci de Ilie Bolojan.

”Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român. Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate.

Prin urmare, nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu”, există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa.

Avem milioane de români în Diaspora și fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi și zi, poate fi un foarte bun ”emisar” al țării noastre. La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda și eu cu oricine este dispus să sprijine activ România.

Între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez. Cei care ne-au ținut ani de zile pe la ușa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecții despre ce trebuie sau nu trebuie făcut” a reacționat Marcel Ciolacu astăzi pe Facebook.

În acest context, are loc și ședința de urgență de astăzi, de la ora 16:00, a coaliției de guvernare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News