Ciucă: Prin pachetul 'Sprijin pentru România' intenţionăm să asigurăm stabilitatea economică până la finele anului

Nicolae Ciucă a răspuns astfel întrebat într-un interviu la Radio România Actualităţi dacă pachetul de măsuri 'Sprijin pentru România', anunţat de coaliţia de guvernare, este suficient sau Executivul are în vedere şi alte programe.

'Acest pachet de sprijin pentru România se bazează pe rezultatul analizelor pe care le-am făcut la nivelul Guvernului. Se bazează pe concluziile pe care le-am desprins din dialogul cu societatea civilă şi în momentul de faţă, practic, el reprezintă ansamblul de măsuri prin care noi intenţionăm să asigurăm, aşa cum spuneam, stabilitatea economică până la sfârşitul anului şi, de asemenea, să creăm premisele pentru ca economia să se dezvolte.', a declarat Ciucă.

'Trebuie să ne asigurăm că cetăţenii vulnerabili beneficiază de sprijinul Guvernului, beneficiază de solidaritate. Noi trebuie să nu uităm că în astfel de situaţii de criză avem nevoie şi de astfel de acte de solidaritate, pentru că atunci când ajuţi, trebuie să fii conştient că, într-un final, chestiunea aceasta, acest ajutor se întoarce înapoi. Unii zic de zece ori, eu zic că dacă mi se întoarce înapoi de două ori sau de trei ori mai mult este suficient pentru gestul pe care îl facem', a afirmat Nicolae Ciucă.

Premierul a adăugat, însă, că acest cadru va trebui adaptat în funcţie de evoluţia situaţiei

'Sigur, acest cadru de solidaritate pe care noi l-am asigurat, acest cadru de măsuri economice pe care noi l-am asigurat, el va trebui adaptat în funcţie de dinamică, în funcţie de evoluţia situaţiei. Cred că prin acest cadru, Guvernul, împreună cu mediul de afaceri, împreună cu investitorii străini, împreună cu instituţiile europene, poate să asigure această stabilitate despre care am vorbit', a mai declarat Ciucă. Şeful Executivului a punctat că un procent însemnat din măsurile anunţate de coaliţia de guvernare au ca scop sprijinirea populaţiei vulnerabile.

'După cum aţi putut constata din programul pe care l-am prezentat cu ceilalţi doi lideri ai coaliţiei, cu domnul Marcel Ciolacu şi cu domnul Kelemen Hunor, am avut în vedere ca partea socială să aibă, componenta socială să aibă, de asemenea, un conţinut substanţial. Practic, 40% din aceste măsuri au ca ţintă sprijinirea populaţiei vulnerabile. Pentru a putea să întreprindem şi să asigurăm toate aceste resurse, am făcut în aşa fel încât să sprijinim tot ceea ce înseamnă investiţii', a arătat Ciucă. În acelaşi context, el a subliniat că agricultura reprezintă un domeniu esenţial pentru actuala guvernare, întrebat dacă rămâne un sector strategic pentru acest an şi pentru următorii ani.

Ce se întâmplă cu agricultura

'Agricultura face parte din măsurile pe care noi le-am cuprins în acest pachet, pachetul de măsuri pe care l-am discutat la nivelul coaliţiei. (...) Trebuie să subliniez că măsurile de susţinere a agriculturii, care de altfel reprezintă un domeniu strategic pentru România, trebuie să subliniem că suntem o ţară cu un potenţial agricol foarte mare în cadrul Uniunii Europene şi nu numai şi agricultura reprezintă un domeniu esenţial pentru Guvern şi pentru coaliţia de guvernare.', a spus Ciucă.

'Practic, prin măsurile pe care le-am luat, am făcut în aşa fel încât atât fermierii, cât şi IMM-urile din sectorul agricol şi industria agroalimentară, toţi cetăţenii care lucrează în acest domeniu să poată să beneficieze de sprijin guvernamental şi, în final, cetăţenii României să beneficieze de garantarea securităţii alimentare', a evidenţiat Ciucă, conform Agerpres.

