Cîţu răspunde "insinuărilor din PSD": Îmi aduc aminte de Liviu Dragnea

Liderul PNL, Florin Cîţu, a declarat joi seară că "insinuările" ministrului Finanţelor, Adrian Câciu, şi ale conducerii PSD privind risipirea banilor publici în perioada în care era premier sunt "deranjante", dar le pune pe seama "euforiei intrării la guvernare".



"Am văzut şi eu declaraţiile întărite după aceea de preşedintele PSD, am auzit şi discuţii despre un audit. Îmi aduce aminte de Liviu Dragnea care, atunci când a preluat şi el un mandat, vorbea de o gaură imaginară prin nu ştiu ce buget prin 2015 (...) Pot să facă orice audit, nu asta e problema. Ce este deranjant, din punctul meu de vedere, sunt insinuările venite de la preşedintele Partidului Social Democrat când vorbeşte despre aceste lucruri, pentru că suntem într-o coaliţie, într-o coaliţie de guvernare. Eu pun aceste declaraţii (...) pe seama euforiei de a intra la guvernare. Eu nu cred că se aşteptau să intre la guvernare în această perioadă până în 2024 (...) Dar vă spun că eu cred că sunt doar acum, la început şi nu vor continua", a declarat Florin Cîţu, la Digi 24.



Acesta a mai menţionat că cifrele îi contrazic pe cei care spun că au găsit probleme mari în bugetul pe 2021 privind plata salariilor.



"Nu este adevărat, uitaţi-vă la rectificarea bugetară. Are acelaşi deficit bugetar pe care l-am estimat la rectificarea din vară, nu are alt deficit bugetar. Dacă erau probleme ar fi apărut undeva aceste cheltuieli. La Ministerul Muncii, ca să vă dau un exemplu, sunt plăţi lunare pentru pensii de 7,4 miliarde de lei. Ştiţi ce sumă a mers către Ministerul Muncii acum la rectificare? Maxim 500 milioane de lei, deci banii erau acolo (...) Să vă uitaţi la ce au spus agenţiile de rating în ultimii ani de zile despre România. Este ţara care a avut o evaluare pozitivă. Execuţia bugetară din acest an a făcut aceste agenţii de rating, în mijlocul unei crize economice globale, să schimbe perspectiva României de la negativ la stabil. Să vă uitaţi la execuţia bugetară să vedeţi că veniturile anul acesta sunt mai mari decât anul trecut cu aproape 52 de miliarde de lei, faţă de începutul anului estimăm venituri mai mari cu 25 de miliarde de lei în această perioadă", a explicat Cîţu, citează Agerpres.



Potrivit acestuia, economia României funcţionează şi este stabilă într-o perioadă dificilă pentru multe ţări europene.



"Deficitul pe care l-am lăsat la 10 luni de zile este de 4%, la 11 luni de zile sub 5% (...) Faţă de 2019, când erau taxele pe care le-am eliminat - supraacciză la carburant, suprataxarea contractelor part time, toată Ordonanţa 114 -, veniturile la buget sunt mai mari, iarăşi, cu aproape 60 de miliarde de lei, ceea ce arată că economia României funcţionează şi am reuşit să stabilizăm economia într-o perioadă dificilă pentru multe ţări din Uniunea Europeană (...) Eu v-am spus că aceste declaraţii le pun pe seama euforiei de a intra la guvernare când nu se aşteptau", a mai spus liderul PNL.