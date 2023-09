Ciolacu: Iniţiativa celor Trei Mări - scut pentru apărarea viitorului cetăţenilor noştri, a economiilor, a securităţii / Video

'Sunt deosebit de onorat să găzduiesc astăzi, la Bucureşti, o nouă ediţie a Forumului de afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, cele trei mări şi cele 13 naţiuni cu un rol vital în stabilitatea şi securitatea regională şi globală, un rol pe care nimeni nu cred că şi-l putea imagina în urmă cu opt ani de zile. (...) Astăzi, Iniţiativa celor Trei Mări a devenit un scut pentru apărarea viitorului cetăţenilor noştri, pentru apărarea economiilor noastre şi mai ales pentru apărarea securităţii noastre', a afirmat premierul. El a vorbit despre 'invazia ilegală şi total nedreaptă' a Federaţiei Ruse în Ucraina.

'Acum este clar pentru toată lumea'

'Acum este clar pentru toată lumea că invazia ilegală şi total nedreaptă a Rusiei în Ucraina ne cheamă pe toţi să fim mult mai uniţi, mult mai dedicaţi apărării valorilor democratice şi cu toţii solidari în construirea unei economii puternice în zonă, a unei economii care să ne unească şi să ne întărească şi mai mult. Am încercat aici, în România, să urmărim îndeplinirea acestor deziderate. Nu a fost un lucru uşor. Ştim cu toţii, v-aţi confruntat şi dumneavoastră cu toate problemele provocate de pandemie, de criza energetică şi umanitară în urma războiului ilegal declanşat de Rusia. Am investit şi vom continua să investim în drumurile, căile ferate şi porturile noastre. Acest lucru va ajuta economiile şi va garanta inclusiv faptul că cerealele ucrainene ajung pe pieţele din întreaga lume', a punctat Marcel Ciolacu.

România a oferit un sprijin constant pentru Republica Moldova

Prim ministrul a menţionat că România a oferit un sprijin constant pentru Republica Moldova, a fost în prima linie a apărării NATO şi a primit refugiaţii ucraineni.

'În faţa eforturilor Rusiei de a ţine Republica Moldova ostatică, am fost un canal vital pentru aprovizionarea cu energie, am menţinut deschise reţelele de transport şi am oferit sprijin politic constant vecinii lor noştri, tot români. Am fost în prima linie a apărării NATO şi, bineînţeles, la fel ca dumneavoastră, am primit cu braţele deschise refugiaţii ucraineni', a afirmat Ciolacu. Potrivit lui Ciolacu, trebuie să se acţioneze 'rapid şi hotărât' pentru a investi în infrastructura colectivă, iar 'acest lucru va consolida regiunea şi va contribui la diminuarea decalajelor'.

'În contextul multiplelor provocări pe care le traversăm, trebuie să interconectăm regiunea pe zona de infrastructură economică, apărare comună şi digital şi să maximizăm astfel potenţialul regional. Puterea economică este esenţială pentru securitatea noastră şi pentru construirea unei mari rezilienţe regionale. În acest sens, vreau să evidenţiez potenţialul oferit de Dunăre şi Marea Neagră. Pot fi pilonii centrali în dezvoltarea regiunii noastre,' a mai spus premierul.

El a menţionat că trebuie continuată implementarea proiectelor în curs şi iniţiate noi proiecte de anvergură menite să dezvolte regiunea.

'Astăzi lupta se dă pentru a opri violenţa şi o presiunea asupra vecinului nostru, dar ştim cu toţii în ceea ce priveşte viitorul, acesta trebuie să includă reconstrucţia Ucrainei şi extinderea Uniunii Europene, respectiv către Republica Moldova Ucraina şi Balcanii de vest. Nu cred că este prea devreme să ne gândim la modul în care putem face acest lucru, începând cu rolul jucat de statele noastre în reconstrucţia Ucraina. Proiectul comun regional pe viitor este să ne asigurăm că în această zonă a Europei suntem capabili să ne purtăm singuri de grijă, să ne dezvoltăm împreună în UE, să trecem peste diferenţe şi să asigurăm pacea şi stabilitatea în regiune', a adăugat premierul.

Marcel Ciolacu a mai spus că 'România este un factor de stabilitate regională şi poate, împreună cu statele partenere în acest format, să contribuie la securitatea regiunii şi la dezvoltarea ei'.

'Sunt pe deplin convins că fundamentul politico-economic al Iniţiativei îl reprezintă cooperarea eficientă între sectorul guvernamental şi cel privat. Doar aşa vom putea fructifica potenţialul de creştere economică a regiunii celor trei mări. Acest potenţial este imens. Cele 13 state participante la iniţiativă reprezintă o piaţă de peste 120 de milioane de persoane. În ansamblu, regiunea are un potenţial de investiţii în infrastructură, energie şi digitalizare de peste 1.000 de miliarde de euro, iar dovada clară a importanţei pe care România o acordă Iniţiativei, atât politic, cât şi economic este faptul că, de la crearea acestei platforme de cooperare, România organizează pentru a doua oară summitul politic şi forumul de afaceri ale Iniţiativei celor trei mări', a mai menţionat premierul.

'Economia României este din ce în ce mai integrată în piaţa internă a Uniunii Europene'

El a mai susţinut că 'economia României este din ce în ce mai integrată în piaţa internă a Uniunii Europene'.

'Mai mult, ţara noastră a reuşit să se profileze ca un actor regional responsabil, cu o situaţie politică şi economică stabilă, în pofida recentelor evoluţii geopolitice complexe. Toate marile agenţii internaţionale de rating au atribuit economiei româneşti ratinguri suverane cu nivelul recomandat pentru investiţii. Ne dorim ca formă de afaceri organizat astăzi să contribuie la transpunerea în realitate a obiectivelor şi proiectelor strategice ale Iniţiativei celor trei mări. Este cu siguranţă nevoie de investiţii în domeniile prioritare ale Iniţiativei: conectivitate regională, în asigurarea transportului rapid de bunuri şi servicii, energia regenerabilă, în acord cu standardele de protecţia mediului, utilizarea tehnologiilor inteligente, creşterea securităţii cibernetice.

Toate acestea sunt domenii în care expertiza partenerilor strategice Iniţiativei - Statele Unite ale Americii, Comisia Europeană, Germania - este esenţială. (...) Sper ca împreună să reuşim să găsim cele mai inspirate soluţii pentru a construi în cele 13 ţări o zonă a stabilităţii prosperităţii şi solidarităţii', a mai punctat Marcel Ciolacu.

VIDEO

Cel de-al 8-lea Summit al Inițiativei celor Trei Mări (I3M) va fi găzduit de Președintele României în data de 6 septembrie 2023, la Palatul Cotroceni, ca eveniment care va încheia mandatul țării noastre la coordonarea I3M pentru perioada iunie 2022 - septembrie 2023. În marja Summitului va avea loc, la 7 septembrie 2023, la Palatul Parlamentului, cea de-a 5-a ediție a Forumului de Afaceri al Inițiativei - eveniment organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, de către Guvernul României.

România este primul dintre statele participante la Inițiativa celor Trei Mări care găzduiește pentru a doua oară un Summit al Inițiativei, după cel găzduit cu succes de Președintele României la București, în perioada 17-18 septembrie 2018. Acesta este un semnal puternic al sprijinului strategic și practic pe care România îl acordă acestei platforme de dialog politic la nivel înalt și reflectă convingerea țării noastre privind importanța politică, potențialul, eficiența și plus-valoarea Inițiativei, care are capacitatea reală de a spori conectivitatea strategică europeană pe axa Nord-Sud.

În contextul geopolitic generat de războiul din Ucraina, Inițiativa celor Trei Mări a câștigat în relevanță, devenind o platformă și mai importantă pentru consolidarea inter-conectivității și rezilienței regionale și europene.

La Summit vor participa: cele 12 state participante (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia), dintre care 9 vor fi reprezentate la nivel de șef de stat, unul la nivel de premier, unul la nivel de vice-premier și unul la nivel de șef al parlamentului; o serie de invitați speciali, dintre care Grecia (care va deveni la Summit al 13-lea stat participant la I3M), R. Moldova și Ucraina (care vor deveni la Summit state participante asociate la I3M) – aceste state vor fi reprezentate de șefii de stat (Ucraina, în format online).

De asemenea, partenerii strategici ai I3M (SUA, Comisia Europeană, Germania) vor fi reprezentați la Summit – de exemplu, din partea SUA va lua parte Reprezentantul Special al Președintelui SUA pentru Climă și asistentul Secretarului de Stat pentru energie. O participare de nivel o vor avea și organizațiile internaționale economice / instituțiile financiare internaționale: la Summit vor veni Președintele BERD, Vicepreședintele BEI, iar din partea OCDE vom primi mesajul Secretarului General, iar Secretarul General Adjunct va participa efectiv la lucrări. Totodată, vor transmite mesaje Directorul General FMI și Directorul General pentru Operații al Băncii Mondiale, premierul Japoniei. Au fost de asemenea invitați reprezentanți ai Turciei, Regatului Unit și Franței.

La Summitul de la București vor fi adoptate decizii importante privind consolidarea și diversificarea instrumentelor financiare ale Inițiativei și privind direcțiile viitoare de acțiune pentru dezvoltarea interconectărilor transfrontaliere în domeniul infrastructurii de transporturi, energie și digitalizare.

Fondul de Investiții înființat după Summitul găzduit de România în 2018 a investit deja în cinci proiecte din mai multe țări, inclusiv din România valoarea cumulată a acestora ajungând la 6 miliarde de euro. Proiectele românești: Cargounit – platformă investițională în sectorul de transport/achiziție locomotive etc.; Enery – platformă investițională în sectorul energetic/investiții în parcuri eoliene, hidrocentrale, parcuri fotovoltaice; R. Power Renewables – producție energie fotovoltaică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News