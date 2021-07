Cine este și cum arată Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Ce tatuaj și-a făcut, SEMN pentru celebrul tenismen

Ilie Năstase este mândru nevoie-mare de fiica sa cea mare, Alessia, pe care o are din căsnicia cu Amalia.

Tânăra a finalizat liceul, a luat Bacalaureatul cu brio, iar acum se pregătește să studieze în străinătate.

Chiar dacă a încercat să practice și tenis, la fel ca tatăl ei, Alessia a ales meargă pe calea artelor. Fiica lui Ilie Năstase a intrat la Parsons, o facultate de design renumită din Paris, unde a primit și bursă.

"Am plâns de fericire astăzi pentru iubita mea, Alessia Năstase. Suntem enorm de mândri de tine pentru că ai reușit să arăți o mică parte din sufletul tău frumos și ai impresionat pe toată lumea arătând că un suflet timid de adolescent poate să aibă o forță extraordinară atunci când se exprimă prin artă. Aș vrea să te vezi prin ochii noștri, cei care te iubim, și să vezi ce putere ai și cât de frumoasă ești. Îți mulțumește mama pentru tot ce ești!", a fost mesajul publicat de Amalia Năstase.

Alessia, tatuaj dedicat lui Ilie Năstase

La 18 ani, Alessia a decis să-i dedice tatălui ei un tatuaj inedit.

Tatuajul îl reprezintă pe celebrul ei tată în timp ce avea o rachetă de tenis într-o mână și o umbrelă în cealaltă mână.

Brigitte Pastramă, acuzații la adresa lui Ilie și Amaliei Năstase: Am fost distrusă! Mergeam cu ea în concedii, nu mă primeau la masă

Deși au trecut ani buni de când au divorțat, Brigitte Pastramă a făcut noi dezvăluiri din interiorul mariajului ei cu Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă a trecut prin foarte multe greutăți de-a lungul vieții, însă de departe cel mai marcant moment a fost cel în care a fost diagnosticată cu cancer. Episodul traumatizant a avut loc chiar în timpul mariajului cu Ilie Năstase și spune că bărbatul nu i-a fost alături atunci și că nu-l poate ierta pentru indiferența de care a dat dovadă.

"Nu am putut să-l iert". Acuzații la adresa Amaliei Năstase

"Ilie nu a avut nicio taină. M-a lăsat în plata Domnului. Asta nu am putut să-l iert. Că în cel mai greu moment am fost singură. Și Amalia vorbise prin oraș că eu nu sunt bolnavă și că eu așa vreau să îl țin pe Ilie alături de mine. M-a adus undeva unde mi-a făcut o diagnosticare cu un aparat care nu vedea prin silcoane și mi-a zis că sunt sănătoasă, după care m-am dus la eco și acolo se vedea. Și le palpam și le simțeam. La RMN mi-au zis că e nasol și că e formațiune canceroasă și că cel mai mare avea 2 cm sub piept. Am fost distrusă. Și aia zicea că e sănătoasă și că îl folosesc pe Ilie. Nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu cu Ilie, prin câtă răutate am trecut", a spus Brigitte Pastramă în propria emisiune de la Antena Stars.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alessia Nastase (@alessianastase)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alessia Nastase (@alessianastase)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alessia Nastase (@alessianastase)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alessia Nastase (@alessianastase)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Amalia Nastase (@amalianastase)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Amalia Nastase (@amalianastase)