Brigitte Pastramă, acuzații la adresa lui Ilie și Amaliei Năstase: Am fost distrusă! Mergeam cu ea în concedii, nu mă primeau la masă

Deși au trecut ani buni de când au divorțat, Brigitte Pastramă a făcut noi dezvăluiri din interiorul mariajului ei cu Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă a trecut prin foarte multe greutăți de-a lungul vieții, însă de departe cel mai marcant moment a fost cel în care a fost diagnosticată cu cancer. Episodul traumatizant a avut loc chiar în timpul mariajului cu Ilie Năstase și spune că bărbatul nu i-a fost alături atunci și că nu-l poate ierta pentru indiferența de care a dat dovadă.

"Nu am putut să-l iert". Acuzații la adresa Amaliei Năstase

"Ilie nu a avut nicio taină. M-a lăsat în plata Domnului. Asta nu am putut să-l iert. Că în cel mai greu moment am fost singură. Și Amalia vorbise prin oraș că eu nu sunt bolnavă și că eu așa vreau să îl țin pe Ilie alături de mine. M-a adus undeva unde mi-a făcut o diagnosticare cu un aparat care nu vedea prin silcoane și mi-a zis că sunt sănătoasă, după care m-am dus la eco și acolo se vedea. Și le palpam și le simțeam. La RMN mi-au zis că e nasol și că e formațiune canceroasă și că cel mai mare avea 2 cm sub piept. Am fost distrusă. Și aia zicea că e sănătoasă și că îl folosesc pe Ilie. Nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu cu Ilie, prin câtă răutate am trecut", a spus Brigitte Pastramă în propria emisiune de la Antena Stars.

"Nimeni nu știe cât de batjocorită am fost în cei opt ani de căsnicie"

Mai mult decât atât, Brigitte a mai spus că deși era partenera de viață a lui Ilie Năstase cu acte în regulă, nu a fost acceptată niciodată de prietenii acestuia, fiind exclusă de fiecare dată de soțiile amicilor fostului mare tenismen.

Mai mult, ea a povestit și că cea care se afla în permanența în cercul lui Ilie Năstase era nimeni alta decât Amalia Năstase, mama copiilor lui.

"Oamenii erau răi, soțiile prietenilor lui nu mă primeau la mesele lui. O primeau pe Amalia, iar eu stăteam la altă masă cu Ilie. Ilie avea prieteni pe care Amalia i-a cunsocut de la el, iar noi nu mergeam in concedii cu ea. Nu o să vreau niciodată să mă compar cu acea individă. De aia nu l-am căutat niciodată pe Ilie după divorț. Pentru că știu moral prin ce am trecut cu el.

Nimeni nu știe cât de batjocorită am fost în cei opt ani de căsnicie. Până în ultimul an în care m-am răzvrătit și am răspuns într-un fel în care mi-am făcut singura dreptate. A spus multe lucruri în presă pe care le-am ascuns, că mergeam în concedii. Eu eram soția lui și mergeam cu tot cu Amalia", a mai spus Brigitte.