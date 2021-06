Dana Săvuică, fotografii incendiare lângă Cătălin Botezatu. Surpriză totală, val de felicitări: Se vede clar, sunteți împreună

Nicoleta Voicu, plină de vânătăi. "Leucemie!", diagnosticul pus din cauza Internetului: Practic, moartea

Dana Săvuică și Cătălin Botezatu au plecat în vacanță în Antalya, acolo unde au petrecut clipe de relaxare, iar vedeta nu a ratat ocazia să publice câteva fotografii și un mesaj emoționant pentru Cătălin Botezatu.

"Prietenia e unul dintre cele mai prețioase daruri ale vieții și totuși nu există confidențe totale: fiecare dintre noi are taine, pe care nu vrea sau nu poate să le dezvăluie. Oricât de mare și de copt este un fruct, are întotdeauna la mijloc un sâmbure care nu poate fi împărțit. Poate tocmai asta este izvorul fascinației care se ascunde în fiecare bărbat și în fiecare femeie.’ Am ales acest citat din cartea scrisă de Sophia Loren, ‘Ieri, Azi, Mâine-Viață mea’ în care ea și-a dezvăluit vulnerabilitățile, transformând-o din diva și actrița de succes într-un om cu aceleași temeri, griji și speranțe că oricare dintre noi.

Lumea strălucitoare în care pare că trăim, deseori ascunde realitatea dar pe mine m-a fortificat, m-a făcut să-mi descopăr puteri pe care nu credeam că le am. M-a făcut mai conștientă de ceea ce-mi doresc în viață, de ceea ce contează cu adevărat pentru mine", a scris Dana Săvuică pe pagină de Instagram.

"În spatele fiecărui zâmbet se ascunde și o taină"

"Am ales imagini din infotrip-ul nostru în Antalya cu Cătălin Botezatu pentru că între noi dăinuie o prietenie bazată pe respect, încredere și empatie ce durează mai bine de 30 de ani. Dar în spatele fiecărui zâmbet se ascunde și o taină. Ceva ce ți-e scris numai ție să știi. Și totuși, un prieten poate fi o alinare, îți oferă sentimentul că nu ești singur. Iar noi, cei ce trăim expuși într-o lume care a devenit extrem de mică, încercăm să împărtășim cât putem din viață și altora, celor care știu să asculte, care vor să cunoască și să învețe din experiențele de viață. Și că să ai puterea de a face acest lucru, de a-ți deschide sufletul, de a arată că ești un om cu sensibilități, cu griji dar și cu speranțe, în sinuosul drum al vieții cauți suflete asemănătoare cu care să te conectezi, să împărtășești atât frumosul cât și mai puțin frumosul din viață ta. Acela ce îți deschide ușa la nevoie este un prieten adevărat. Acela ce nu te judecă, e un prieten adevărat. Iar prietenii adevărați sunt rari, cât să-i numeri pe degetele de la o mâna", a completat ea.

Urmăritorii de pe Instagram le-au comentat imediat celor doi, unii dintre ei crezând că cei doi sunt împreună, iar alții felicitând-o pe Dana Săvuică pentru mesaj și pentru modul în care arată.

- "Ce bine vă stă împreună"

- "Mai, vă sta bine împreună. Sunteți foarte frumoși împreună"

- "Se vede clar"

- "Ești intr-o relație cu Botezatu?"

- "Cei mai frumoși oameni într-o singură poză! Vă super ador!"

- "Ce descriere frumoasa ! Bravo! Adevărata prietenie! Ar trebui sa învețe sau sa învățam cu toții!"

- ""Sunteți cei mai frumoși, importantă e prietenia voastră care durează de ani buni și .. sănătoși să fiți , sa fim cu toții"