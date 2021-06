Nicoleta Voicu, plină de vânătăi. "Leucemie!", diagnosticul pus din cauza Internetului: Practic, moartea

Nicoleta Voicu trece prin momente cumplite din punct de vedere al sănătății. După scandalul de proporții în care a fost implicata cu Gheorghe Turda, fostul său iubit, interpreta de muzică populară se confruntă și cu alte probleme destul de grave.

Invitată în platoul Antena Stars, Nicoleta Voicu a mărturisit că ajunsese în pragul disperării, după ce corpul i s-a umplut de vânătăi din senin.

Potrivit spuselor ei, reacția bizară a organismului a făcut-o să creadă că are leucemie, motiv pentru care a apelat de urgență la ajutorul medicului de familie.

"Leucemie. Practic, moartea"

Din fericire, diagnosticul nu a fost cel de care se temea Nicoleta Voicu, ci a fost vorba de o dereglare a organismului din cauza lipsei de vitamine. Interpreta de muzică populară a declarat că acum urmează un tratament baza pe foarte multe fructe și legume pentru a-și lua doza de vitamine de care organismul ei are nevoie, până când toate vânătăile de pe corp îi vor dispărea.

"Toate își spun cuvântul la un moment dat. Cred că s-a produs o dereglare în organismul meu. Aceste vânătăi despre care tot vorbesc explodau în fiecare zi. Poate ajunge la inimă sau la creier. Practic, moartea. Ești cu sabia deasupra capului", a declarat Nicoleta Voicu la Antena Stars.

Mai mult, vedeta a recunoscut că după ce a văzut că vânătăile tot apar, a căutat singură pe internet o posibilă cauză, în loc să meargă la medic, deoarece îi este frică. Astfel, a găsit mai multe cauze grave, lucru care a îngrijorat-o profund.

"Am citit pe Internet. Am crezut că am leucemie! (...) Măi, eu nu am mâncat fructe niciodată, nu-mi plac. Acum am început să mănânc, pentru că organismul meu are nevoie de vitamine", a spus ea.

Nicoleta Voicu, acuzații la adresa lui Gheorghe Turda

Într-o altă declarație de acum ceva timp, Nicoleta Voicu spunea că întregul scandal cu Gheorghe Turda a adus-o în punctul în care să aibă atâtea probleme de sănătate.

Interpreta de muzică populară a făcut dezvăluiri tulburătoare despre starea ei de sănătate, din cauza scandalurilor pe care le are cu fostul iubit, Gheorghe Turda. Potrivit ei, este mai hotărâtă ca niciodată ca toate conversațiile cu artistul să le aibă prin intermediul avocaților și că stresul și presiunea pe care le simte i-au afectat sistemul nervos, motiv pentru care îi apar vânătăi pe corp din neant și îi curge sânge din nas atunci când nu se așteaptă.

"Următoarele declarații le va face avocatul meu, eu nu mai pot, situația va fi preluată de avocata mea. Eu trebuie să suport acțiunile lui, oameni suntem, nu este ok. Pe sistem nervos acum îmi apar niște vânătăi pe corp, am pe picior, data trecută am avut pe mâini.

Am avut hemoragii nazale, lucrurile sunt foarte grave, am dureri de cap pe care nu le mai pot calma. Este un capitol încheiat, încerc să mă detașez, este punct. S-a terminat, să-și vadă fiecare de drumul lui!", a declarat Nicoleta Voicu, la Antena Stars, într-un alt interviu.