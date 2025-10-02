€ 5.0837
Data actualizării: 18:07 02 Oct 2025 | Data publicării: 17:31 02 Oct 2025

Cine este Nistor Andrei, noul prefect al Capitalei
Autor: Iulia Horovei

andrei nistor capitala Sursa foto: Andrei Nistor, Facebook
 

Capitala României are un nou prefect.

Guvernul a aprobat, joi, o serie de hotărâri prin care au fost înlocuiți prefecții din județele Bacău, Botoșani, Timiș și din Municipiul București.

Astfel, Nistor Andrei devine prefect al Municipiului București, înlocuindu-l pe Toader Mugur-Mihai.

Cine este Andrei Nistor 

USR București informa pe 21 septembrie că l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei.

A condus filiala locală Popești-Leordeni, iar ulterior filiala județeană USR Ilfov între 2019 și 2025. Din 2020 este consilier local, unde s-a implicat constant pentru mai multă transparență, pentru modernizarea administrației și pentru o reprezentare autentică a comunității”, informa USR.

Potrivit sursei citate, nominalizarea lui Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României.

„Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de București, muncesc în Capitală și își duc viața în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București-Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, se mai afirmă în comunicatul USR.

Liderii coaliției de guvernare au stabilit ca USR să preia patru posturi de prefect - în Bacău, Botoșani, Timiș, și București. 

Conform declarației de avere depuse de Nistor Andrei, în calitate de consilier local în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, el deține mai multe proprietăți imobiliare, inclusiv terenuri în Potlogi (1017 mp), Bolintin (1250 mp) și Călărași (3787 mp), un apartament în Ilfov (85,90 mp) și două spații comerciale în Popești-Leordeni (453 mp și 316 mp).

De asemenea, Nistor Andrei deține un autoturism Ford din 2006, bijuterii și obiecte de artă estimate la aproximativ 5000 de euro, conturi bancare și economii la ING Bank (între 2313 și 5525 RON) și un împrumut de 9855 RON.

Noi prefecți în Bacău, Botoșani și Timiș

Andreea Negru a devenit prefect al județului Bacău, în locul lui Claudiu-Augustin Ilișanu.

Raluca-Ștefania Curelariu a devenit prefect al județului Botoșani, în locul lui Dan Nechifor. De asemenea, Cornelia-Elena Micicoi devine prefect al județului Timiș, în urma eliberării din funcție a lui Mihai Ritivoiu, potrivit Agerpres.

