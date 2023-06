Cine este fiul româncei care a lucrat în Italia, ajuns cioban cu 100 de capre, viral pe Tik Tok - Video

Nadin Gherman a ajuns pe locul 1 în România, cu puţin peste 3 milioane de aprecieri. Nadin Gherman nu este ceea ce te-ai aştepta să găseşti pe TikTok, el nu are haine de mii de euro şi nici stilul sofisticat al influencerilor moderni. Este, de fapt, un cioban care are grijă de o turmă mare de capre. Şi, totuşi, acest tânăr modest a reuşit să atragă atenţia a sute de mii de utilizatori, care s-au adunat pentru a-l urmări în live-urile sale.

La un moment dat, avea o sumă considerabilă de bani pe contul de TikTok, însă pe care nu a apucat să o retragă, deoarece platforma i-a închis contul, probabil pentru că succesiunea lui rapidă ar fi putut fi o fraudă. Într-un live făcut de pe un nou cont, Nadin Gherman a susţinut că avea 26.000 de euro neretraşi. Este un băiat cu bun simţ a cărui viaţă se împarte între cei 9 fraţi ai săi şi turma sa de peste 100 de capre. Cu banii pe care i-a câştigat pe TikTok, Nadin a spus că va cumpăra mai multe capre, sperând ca într-o zi să aibă propria bucată de pământ.

Nadin nu îşi doreşte haine de lux şi nici maşini de fiţe. Nu vrea să locuiască într-o vilă impunătoare şi nici să cunoască viaţa de oraş. În spate are deja o poveste de viaţă deloc uşoară. A fost abandonat de tatăl său abuziv la un orfelinat din Botoşani, pe când avea numai 3 ani. Mama sa, Aurora, l-a recuperat câţiva ani mai târziu, dar nu înainte ca Nadin să fi trăit experienţe traumatizante.

"Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Şi am plecat în Italia. Atunci el l-a dat la stat. Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoşani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părinteşti. Am lăsat locul de muncă din Italia şi m-am întors în Botoşani. Când am plecat, copilul meu avea trei anişori. Deja avea vreo două, trei luni de când stătea în orfelinat. M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat", a povestit femeia.

Însă problemele mai mari abia urmau să vină: "Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu şi l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoşani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia şi, când m-am întors la Botoşani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere şi l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu.", a mai adăugat mama lui Nadin.

Nadin mai are şapte fraţi şi trei surori. Mama lui s-a recăsătorit şi locuieşte în judeţul Constanţa. Nadin e singurul care stă acum împreună cu mama şi tatăl vitreg.

"Noi l-am luat de la stat pe el şi mai are o soră la Alba Iulia, care este căsătorită. Şi ea a fost la orfelinat şi pe amândoi i-am luat de acolo în aceeaşi zi. Au fost nişte copii chinuiţi. Băiatul ăsta a fost chinuit de mic", a spus tatăl vitreg.

Cu toate acestea, Nadin Gherman a reuşit să ierte şi să uite, preferând să-şi trăiască viaţa într-un mod simplu, înconjurat de caprele pe care le numeşte "comorile mele", conform Rotalianul.ro, scrie Rador.

