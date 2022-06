Cine a fost câinele Tommy, care are o statuie în Istanbul: Te iubim şi ne este dor de tine - Foto

Mesajul "Tommy 2006-2022 - Te iubim şi ne este dor de tine" a fost gravat pe o mică placă din alamă, depusă la baza acestei statui din răşină lăcuită, care îl prezintă pe celebrul câine roşcat cu pete albe în timp ce stă culcat pe un trotuar - aşa cum stătea de obicei - la colţul unei străzi din Nişantaşi, unul dintre cele mai fermecătoare cartiere de pe malul european al oraşului Istanbul.

A few months ago the beloved, fat street dog that hung out near the cafes in my neighborhood passed away.



Today, they unveiled a statue of her ❤️ #Istanbul#dogsofistanbul#Tommy pic.twitter.com/7roWDpw92y