"Este o Zi a medicului de familie aparte faţă de alţi ani. Altă dată făceam conferinţă şi era o sărbătoare la care ne întâlneam faţă în faţă, aveam partea ştiinţifică, cea de întâlniri între colegi. Iată că anul trecut nu a fost posibilă o astfel de întâlnire, dar anul acest am făcut totuşi o conferinţă online. Partea ştiinţifică am păstrat-o.

A fost un an cu foarte multe provocări. A fost un an foarte greu şi obişnuiesc să spun că a fost un an greu indiferent la ce palier ne raportăm: profesional, administrativ – deoarece marea majoritate a medicilor de familie sunt ‚patroni’ şi duc în spate tot ceea ce ar duce un patron, dar atât cât ne pricepem noi. (...) Şi noi suntem oameni şi ne-am gândit în acest an ce ducem acasă, dacă ducem Covidul sau nu... Cu toţii am avut grija asta. Au fost victime dintre medicii de familie, am avut şi noi membri ai familiei care s-au îmbolnăvit; am avut toate problemele. A fost un an dificil. Şi noi, medicii de familie, suntem pacienţi la rândul nostru. Eu ştiu că am pierdut mai mult de 50 dintre colegii noştri din cauza Covid", a declarat dr. Daciana Toma în cadrul interviului acordat DC News.



Pe 19 mai marcăm Ziua Medicului de Familie, eveniment care reprezintă o ocazie bună de a discuta despre provocările cu care s-au confruntat medicii de familie în ultimul an de pandemie, dar și de a realiza un bilanț al acestei perioade. A fost o perioadă extrem de grea pentru categoria medicilor de familie, cu riscuri și provocări mari, o perioadă în care medicii de familie s-au aflat zi de zi pe baricade alături de pacienții lor - în focare sau împiedicând apariția focarelor, îngrijind pacienții cu afecțiuni acute sau cronice, îngrijind nou-născuții, gravidele și vârstnicii deopotrivă. Pentru că, să nu uităm, medicii de familie reprezintă baza oricărui sistem sanitar. Medicina de familie este dedicată tuturor și este alături de fiecare cetățean, în fiecare zi. Întreaga populație se bazează pe medicii familie, care asigură asistența medicală esențială.







Cum i-a impactat ultimul an de pandemie pe medicii de familie

Medicii de familie au fost o categorie greu încercată în această perioadă, prin prisma numărului crescut de pacienți care au avut nevoie de tratament și monitorizare, precum și a faptului că monitorizarea s-a făcut în multe cazuri la distanță. Medicii de familie au monitorizat pacienții suspecți sau infectați cu SARS-CoV 2 la domiciliu, au făcut și fac în continuare programări pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Activitate medicilor de familie s-a derulat și noaptea, pentru că doar atunci aveau șansa să găsească locuri libere pentru pacienții care au boli și nu fac parte din categorii privilegiate cu acces direct pentru programarea la vaccinare. În prezent SNMF derulează un sondaj despre cum a influențat ultimul an de pandemie categoria medicilor de familie, prin perspectiva volumului crescut de muncă, a provocărilor logistice, dar și a altor aspecte administrative sau care țin de organizarea sistemul de sănătate, care au îngreunat activitatea medicilor de familie. Rezultatele sondajului vor fi anunțate în perioada următoare.







Presiunea pe medicii de familie

Ce trebuie însă să reținem este faptul că presiunea pe care o resimt medicii de familie se răsfrânge asupra sănătății lor, asupra vieții private. La rândul lor, medicii devin pacienți, au nevoie de îngrijiri, de medicație, de consult. Riscul de deces din cauza COVID-19 în cadrul medicilor de familie este semnificativ mai mare decât în populația generală. Mai mult de 50 de medici de familie au fost victime ale acestei boli în România. În plus, singura ramură medicală care acoperă zona rurală este medicina de familie. Absența unor strategii coerente pe termen scurt și lung, în condițiile depopulării medicale, va expune populația unor riscuri extrem de mari.





Despre SNMF

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) are drept scop crearea şi dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, legislativ, juridic, şi promovarea intereselor economice, pentru dezvoltarea unor raporturi instituţionalizate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate, cu societatea civilă, pentru realizarea de activităţi şi iniţiative care promovează dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei.

SNMF este cea mai mare şi mai puternică societate profesională medicală din România şi este partenerul legitim al oricărui guvern ce se află la conducerea României. SNMF dorește să contribuie la asigurarea continuităţii şi coerenţei politicii de asistenţă medicală primară/de familie în România.