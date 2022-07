Chișinăul răspunde Moscovei: Ei trebuie să înțeleagă că obiectivul nostru e integrarea europeană și trebuie să respecte alegerea poporului Republicii Moldova

Moscova ar trebui să înțeleagă că Republica Moldova și-a ales deja drumul european și ar trebui să respecte această alegere. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu, comentând avertizarea venită din partea Moscovei cu privire la alinierea Chișinăului la sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei (citește AICI).

„Noi suntem obișnuiți cu aceste saluturi. Cred că este timpul ca și doamna (n. red. - Zaharova) și șefii ei să înțeleagă că noi, am spus-o de tare multe ori, avem un atu al nostru, suntem consecvenți și ei cunosc, încă de când eram în opoziție, împreună cu alte partide de opoziție, că obiectivul nostru este integrarea europeană. Noi încolo mergem. Și așa mici cum suntem am obținut statutul. Noi asta rugăm - să respecte alegerea poporului R. Moldova”, a declarat Grosu în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.

Șeful Legislativului s-a referit și la comentariul purtătorului de cuvânt a lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, cu privire la modernizarea Armatei Naționale.

„E firesc ca orice stat, atunci când în proximitatea ta are loc un război, trebuie să fii nebun ca să nu te gândești să-ți consolidezi forțele militare, de securitate, armata. De altă parte, un alt exponent al Kremlinului spunea că trebuie să stăm liniștiți, dar asta vine în disonanță cu declarațiile unor generali, nu știu erau treji sau mai puțin treji, care vorbeau altceva și făceau amenințări, veneau cu amenințări la securitatea R. Moldova. Noi ne apărăm, tot ce investim în armata noastră va fi pentru a spori capacitățile defensive și orice stat care se respectă trebuie să aibă grijă de armata proprie, de securitatea proprie”, a declarat Grosu.

Cât privește declarația semnată de R. Moldova, alături de aproximativ 40 de țări, prin care Rusiei i se cere să-și oprească „imediat operațiunile militare în Ucraina” și sunt susținute demersurile Kievului la Curtea Internațională de Justiție (CIJ), Grosu a declarat: „Noi considerăm că Federația Rusă comite atrocități. Punct. E clar”.

În context, președintele Parlamentului s-a referit și la faptul că unii parlamentari au lipsă de curaj pentru a ieși și a spune ce se întâmplă exact în Ucraina.

„Noi avem coloana a 5-a care este în Parlament și în afară, care pregătesc costumele, colacii, dorm și visează sosirea eliberatorilor. Sunt, trebuie să recunoaștem că ei sunt. Nici până acum nu au avut tăria de caracter, cel puțin cei din Parlament, să iasă și să spună ce se întâmplă în Ucraina. Ei nu au tăria de caracter să facă asta. Cel puțin un deputat a scris pe hârtie asta și mi-a transmis-o mie”, a spus Grosu, conform Deschide.md.

Maia Sandu: Nu am să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că un contract cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale la un preț mai mic a fost imposibil. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.

Întrebată de moderator dacă nu-i pare rău de faptul că nu a plecat la Moscova pentru a negocia contractul cu Gazprom, șeful statului a dat un răspuns negativ.

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv din cauza că nu s-au dezvoltat între timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice”, a spus ea.

Maia Sandu s-a referit și la reprezentanții opoziției care anunțau că prețul la gaze naturale pentru R.Moldova este unul exagerat de mare (citește continuarea AICI).

