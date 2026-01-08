Daniel Chițoiu, fost ministru de Finanțe, condamnat la închisoare cu executare

Daniel Chițoiu, fost ministru de Finanțe și vicepremier al României, a fost condamnat, joi, la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă.

Chițoiu a produs un accident în urmă cu șase ani, în care și-au pierdut viața două persoane.

Anterior, în aprilie 2025, fostul ministru a fost condamnat la închisoare cu suspendare, însă sentința de la acea vreme a fost contestată.

Daniel Chițoiu, fost ministru de Finanțe și vicepremier, condamnat la închisoare

Curtea de Apel Pitești a pronunțat, la data de 8 ianuarie 2026, o decizie definitivă în dosarul privind accidentul rutier mortal provocat de fostul ministru al Economiei, Daniel Chițoiu, condamnându-l la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă.

Instanța a admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești și de părțile civile, majorând pedeapsa inițială de 3 ani și stabilind executarea acesteia în regim de detenție, fără suspendare. Totodată, apelul declarat de Daniel Chițoiu a fost respins ca nefondat.