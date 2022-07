Moscova avertizează Chișinăul cu privire la alinierea la sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei

Moscova anunță că „nu a trecut cu vederea eforturile Uniunii Europene și NATO privind atragerea Republicii Moldova în campania anti-rusă, dar și utilizarea teritoriului său sub pretextul acordării asistenței în domeniul securității”. O declarație în acest sens a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova, potrivit căreia, Chișinăul ar trebui să analizeze urmările unei eventuali alinieri la sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei.

Potrivit oficialului rus, „eforturile UE și NATO privind militarizarea Moldovei sunt susținute și de anumite forțe de la Chișinău”.

„Se anunță că nu există nicio amenințare la ora actuală. Atunci de cine să se apere și cum acest lucru va contribui la întărirea securității țării și a statutului de neutralitate”, a precizat ea.

Zaharova a îndemnat Chișinăul să nu urmeze „sfaturile și recomandările partenerilor occidentali”, „fără a efectua o analiză și fără a avea o viziune proprie asupra situației”.

Vorbind despre asistența în sfera militară și tehnico-militară oferită Chișinăului din partea UE, ea a precizat că „scopul acesteia este realizarea intereselor Occidentului și nu are nimic cu securitatea Moldovei”, scrie Deschide.md.

Maia Sandu: Nu am să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că un contract cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale la un preț mai mic a fost imposibil. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.

Întrebată de moderator dacă nu-i pare rău de faptul că nu a plecat la Moscova pentru a negocia contractul cu Gazprom, șeful statului a dat un răspuns negativ.

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv din cauza că nu s-au dezvoltat între timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice”, a spus ea.

Maia Sandu s-a referit și la reprezentanții opoziției care anunțau că prețul la gaze naturale pentru R.Moldova este unul exagerat de mare (citește continuarea AICI).

