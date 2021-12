China schimbă conducătorul din Xinjiang, regiune cunoscută pentru acțiunile împotriva uigurilor

China l-a înlocuit pe oficialul partidului comunist adesea asociat cu acțiunile împotriva etnicilor uiguri și altor musulmani din regiunea Xinjiang. Conform The Guardian, anunțul a fost făcut de agenția de presă de stat Xinhua.

Astfel, Ma Xingrui, guvernatorul puternicei provincii costale Guangdong din 2017 încoace, l-a înlocuit pe Chen Quanguo, care va fi mutat în altă poziție după ce a guvernat Xinjiang din 2016.

Schimbarea a venit în contextul unor mutări generalizate înainte de cel de-al XX-lea congres al Partidului Comunist Chinez din toamna anului viitor. Nu se știe exact dacă această schimbare indică o regândire a abordării Chinei în legătură cu Xinjiang. Totuși, se cunoaște faptul că Beijingul nu vrea să dea de înțeles că cedează în fața presiunii internaționale.

Cine este bărbatul?

Chen are 66 de ani și a fost numit secretarul partidului pentru regiunea Xinjiang în 2016. Este unul dintre cei 25 de membri ai biroului politic chinez și a fost notat pe lista secțiunilor americane anul trecut.

Activiștii pentru drepturile omului spun că un milion de etnici uiguri și alți musulmani sunt reținuți în tabere de reeducare din Xinjiang pentru a combate extremismul religios și terorismul.

China vs. SUA. O confruntare care a atins apogeul în 2021

Rivalitatea în creştere dintre China şi SUA a depăşit în 2021 conflictele economice şi geopolitice şi a frizat de-a dreptul confruntarea ideologică, cu definiţii opuse despre democraţie şi reproşuri reciproce în privinţa modelelor politice ale celor două ţări.

Această dispută a devenit evidentă odată cu boicotul diplomatic american al viitoarelor Jocuri Olimpice de Iarnă de la Beijing din 2022 sau cu "Summitul pentru Democraţie", organizat de Washington în această lună cu scopul de "a face faţă ameninţărilor cu care se confruntă naţiunile libere", aminteşte o amplă analiză a EFE, citată de Agerpres.



Tematica summitului şi-a avut originea într-o declaraţie a preşedintelui american Joe Biden care, la scurt timp după sosirea la Casa Albă, a declarat: "Democraţia nu este accidentală. Trebuie s-o apărăm, să luptăm pentru ea, s-o întărim, s-o reînnoim".

Lista ţărilor invitate - şi, mai ales, a celor absente - a reprezentat o adevărată declaraţie de intenţii. Rusia şi China au fost excluse, în schimb a fost invitat Taiwanul, unul dintre principalele puncte de fricţiune dintre Washington şi Beijing.



În semn de protest, ambasadorii Rusiei şi Chinei s-au plâns înaintea summitului că reuniunea nu va face decât "să alimenteze confruntarea ideologică" şi să genereze "noi linii de divizare".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News