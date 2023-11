China este lovită de viscol! Zboruri anulate, școli închise. Furtuni de zăpadă mortale în Mongolia - VIDEO

O vreme neobişnuit de rece şi viscole au lovit nord-estul Chinei luni, ducând la reprogramarea a sute de zboruri şi la închiderea şcolilor, în timp ce mai multe oraşe au emis alerte de vreme severă şi au avertizat locuitorii să rămână în case, transmite Reuters.



Începând de la ora locală 10:30 (02:30 GMT), 405 zboruri au fost anulate pe Aeroportul Internaţional Harbin Taiping din capitala celei mai nordice provincii din ţară, Heilongjiang, potrivit datelor din aplicaţia Flight Master.



Anterior, autorităţile guvernamentale din Heilongjiang declaraseră că operaţiunile de pe aeroport se desfăşurau în mod normal.



Majoritatea zonelor din Harbin au suspendat cursurile în şcolile din învăţământul primar şi secundar, activităţile grădiniţelor şi ale altor instituţii de formare, potrivit contului oficial de WeChat al guvernului, în contextul în care regiunea a fost afectată de ninsori şi de temperaturi foarte scăzute.

Heavy #snow brought suspensions of primary schools, middle schools and kindergartens, as well as off-campus educational institutions in six districts in the main urban area of Harbin, NE China's Heilongjiang Province, on Monday. pic.twitter.com/P5LU0Icfo9