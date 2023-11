Cherecheș, despre proces: A fost o falsă cerere de abținere, doamna judecător a menționat că dorește să rămână în continuare să mă judece

"A fost o falsă cerere de abținere"

"Faptul că a făcut echipă bună cu DNA-ul în această speță și e bine că s-a întâmplat așa, n-aș dori să se rostogolească spre dosarul meu și să te întâmple nefiresc tot o echipă bună cu DNA-ul și în pronunțare. Mi-aș dori ca cetățean să am dreptul la o justiție corectă, imparțială, care nu poate să fie pusă sub semnul întrebării. Cu tot respectul pentru profesionalismul și corectitudinea pe care majoritatea oamenilor din justiția din România le au, eu nu cred că există vreo soluție prin care această instanță să arate că este absolut imparțială. Dacă o astfel de instanță m-ar condamna, ce-aș putea de fapt să fac? Decât să mă uit că doamna judecător nu a făcut o cerere de abținere, a fost o falsă cerere de abținere, de fapt doamna judecător a menționat că dorește să rămână în continuare și să mă judece. Aș vrea să consider în mod apreciativ faptul că domnia sa e stăpână pe puterile ei, pe emoții și pe profesionalismul ei, dar totuși, un observator dezinteresat și din afara poveștii judiciare trebuie să vadă că nu există niciun fel de emoție nici pozitivă, nici negativă în ceea ce înseamnă pronunțarea unui judecător. Așadar eu astăzi consider că cel puțin doamna judecător nu are posibilitatea să stea așa cum trebuie să stea justiția într-un perfect echilibru între acuzator, acuzat, principii, presiune, moralitate, așteptări. Ce s-ar întâmpla dacă doamna judecător ar marșa spre achitare? O să-i sară lumea-n cap", a declarat Cătălin Cherecheș.

Mama judecătoarei care a denunțat-o pe soacra lui Cătălin Cherecheș, după ce femeia ar fi încercat să îi dea mită de 50 de mii de euro pentru o pedeapsă mai blândă pentru primarul din Baia Maia într-un dosar, a făcut primele declarații. Aceasta a afirmat că nu o cunoștea pe soacra edilului și că nu sunt rude.

"Am văzut că se vehiculează în spațiul public tot felul de informații nefondate: că ne-am cunoscut, că suntem rude... Este total neadevărat. Nu suntem rude de nici un grad, nici al zecelea, nici măcar nu ne cunoșteam, nici din vedere. Am cunoscut-o pe doamna doar aici la sediul unde am fost căutată și nu mi se pare normal să se abordeze persoanele pentru astfel de acțiuni care s-au văzut și care sunt în curs, și organele competente să își facă meseria. Este o anchetă în curs, nu comentez mai mult", a spus Rodica Fărcaș Hîngan pentru Antena 3 CNN.

