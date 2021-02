Pagina echipei Chelsea Londra este apreciată de peste 48 de milioane de internauți, iar peste 49 de milioane o urmăresc. Prin urmare, fotografia postată marți de clubul englez, înainte cu câteva ore de meciul de Liga Campionilor contra lui Atletico Madrid disputat la București, a ajuns virală, strângând peste 61.000 de like-uri. Până în acest moment, peste 5.100 de internauți au dat 'love', iar un număr de 494 de persoane au 'râs' la postare.

Cele peste 2.500 de comentarii au fost scrise de un impresionant număr de români, unele în engleză, altele în română. Din păcate, unii s-au folosit și de această ocazie pentru a-și ataca țara în care trăiesc. Pentru ca răul să fie maximum, multe dintre comentarii au fost făcute în limba engleză, să înțeleagă toată planeta bășcălia.

Din respect pentru cititorii DC News, atașăm câteva comentarii care nu au un limbaj foarte injurios:

'Ah, come on, you could've taken way better snapshots of Bucharest, not with these two megalomaniac buildings...' („Ah, haideți, ați fi putut să faceți fotografii mai bune ale Bucureștiului, nu cu aceste două clădiri megalomane ...”)

'I live in Bucharest but the photographer is not inspired at all, there are many beautiful places in our capital' (Locuiesc în București dar fotograful nu este deloc inspirat. Sunt multe alte locuri frumoase în capitala noastră)

'Frumos, reusirati sa surprindeti cele mai mari greseli ale poporului roman, într-o singura fotografie'

'Worst view in Bucharest. Delete!' (Cea mai urâtă vedere din București. Ștergeți!)

Comentariile pozitive nu au întârziat să apară după mesajele de 'hate':

'Don't worry about so many stupid comments, there are many brainwashed neomarxists in our capital, but, fortunately, they are only a small minority, which does not represent the Romanian people. Over 70% of the Romanians trust the Orthodox Church, which makes it the most trusted institution in Romania.' (Nu vă faceți griji cu atâtea comentarii stupide, există mulți neomarxiști spălați pe creier în capitala noastră, dar, din fericire, sunt doar o mică minoritate, care nu reprezintă poporul român. Peste 70% dintre români au încredere în Biserica Ortodoxă, ceea ce o face cea mai de încredere instituție din România.)

'Chelsea Football Club: You won by a MIRACULOUS GOAL after posting a picture of our new Church. Atlético de Madrid didnt. Surely, that means something! ' (Chelsea Football Club: Ați câștigat cu un gol miraculos după ce ați postat o poză cu noua noastră Biserică. Atlético de Madrid nu a reușit. Cu siguranță, asta înseamnă ceva!'

'We will expecting you when the Cathedral is ready, to take a picture with the greatest landmark of București!'(Vă mai așteptăm când Catedrala este gata, să faceți o fotografie cu cel mai mare reper al Bucureștiului!”

John F. Kennedy spunea “Nu întreba ce poate face ţara pentru tine, întreabă ce poţi face tu pentru ea”. Iată că unii pot doar să arunce cu noroi atunci când străinii ne oferă ocazia, pe gratis, de a ne promova în întreaga lume. Dacă noi nu ne apreciem țara în care ne-am născut, oare cum să o aprecieze străinii? Cum să fim respectați în Europa când ne urâm pe noi înșine și disprețuim ceea ce înaintașii noștri s-au luptat să unească secole la rând?

Oare câți dintre românii care au comentat negativ s-au pozat, în vacanțe, cu impresionantele catedrale din Anglia, Spania, Germania, Franța?

Acest articol reprezintă o opinie