Chefi la Cuțite, SURPRIZĂ de proporții. Laurențiu Ardeleanu, din PUȘCĂRIE în bucătărie: Intram peste oameni în casă

Laurențiu Ardeleanu i-a uimit pe chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu cu o rețetă surprinzătoare.

După ce au votat, cei trei jurați au avut parte de o nouă surpriză și anume povestea de viață incredibilă a concurentului căruia i-au oferit cuțitul spre următoarea etapă.

Laurențiu Ardeleanu, fost infractor, astăzi e un bucătar priceput. Tânărul a dezvăluit că a avut un trecut destul de negru, marcat de numeroase infracțiuni.

"Înainte să devin bucătar am fost infractor. Tâlhăream, furam, intram peste oameni în casă. Și din nefericire am ajuns la facultate (n.r. închisoare). M-am băgat într-un anturaj din ăsta, prostesc. M-am împrietenit cu unul cu doi, cu mai mulți, toți de meserie tâlhari. Mergeam prin parcuri și tot ce prindeam puști le luam și banii, și telefoanele și hainele și tot. Cred că am tâlhărit 130-140 de puști. Am intrat și peste studenți, luam murături, luam tot, chiar dacă nu foloseam", a povestit concurentul.

Laurențiu Ardeleanu a dezvăluit apoi că viața i-a scos în cale oportunitatea de-a se apuca de bucătărie, în ciuda faptului că a pornit de la spălat vase.