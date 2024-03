ChatGPT extinde influența în presa europeană. Contracte cu trusturi mari

Acest acord vine într-un context sensibil, marcat de litigiile legate de drepturile de autor, printre care se remarcă procesul actual în care New York Times a intentat acțiune împotriva OpenAI.

Potrivit Euronews, prin această alianță, OpenAI va avea acces la conținutul publicațiilor partenere pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială, iar utilizatorii ChatGPT vor beneficia de rezumate ale știrilor și de linkuri către articolele originale.

Directorul operațional al OpenAI, Brad Lightcap, a subliniat importanța parteneriatului, afirmând că obiectivul lor este de a oferi utilizatorilor ChatGPT din întreaga lume o experiență nouă și interactivă în consumul de știri.

Cu toate acestea, semnarea acestui parteneriat nu este lipsită de controverse, în special în contextul disputelor legate de drepturile de autor. New York Times a acționat în judecată OpenAI, acuzând compania că a încălcat drepturile sale de autor pentru a antrena ChatGPT.

Louis Dreyfus, directorul general al Le Monde, a subliniat că parteneriatul cu OpenAI este o mișcare strategică pentru a furniza informații fiabile utilizatorilor de inteligență artificială, menținând totodată integritatea jurnalistică și fluxurile de venituri ale publicației.

De asemenea, Carlos Nunez, directorul executiv al Prisa Media, a descris alianța cu OpenAI drept "un pas spre viitorul știrilor", subliniind importanța inovației în industria media.

Acest parteneriat face parte dintr-o serie de acorduri încheiate de OpenAI în ultimul an, printre care se numără parteneriatele cu Axel Springer și cu The Associated Press. Într-o declarație pe blog, OpenAI a subliniat viziunea sa de a dezvolta instrumente avansate de inteligență artificială pentru a susține industria jurnalismului și pentru a aborda probleme complexe.

Cu toate acestea, în contextul adoptării recente de către Parlamentul European a unor norme privind reglementarea inteligenței artificiale, inclusiv a sistemelor precum ChatGPT, se conturează și întrebări legate de modul în care aceste tehnologii pot influența dezinformarea și pot pune în pericol principiile jurnalistice fundamentale.

