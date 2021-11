Charles și William, LUPTA pe tronul Reginei Elisabeta. Dezvăluiri despre mișcarea Prințului Charles: "Nu există nicio șansă să fie Rege prea mult timp"

Vezi și: Regina Elisabeta, marea îngrijorare. De ce ține cu dinții de tron, deși e bolnavă și bătrână. Promisiunea făcută, legătură cu ABDICAREA

Prințul Charles, în vârstă de 72 de ani, este primul care va sosi la tron ​​după ce regina moare, conform regulilor. Cu toate acestea, Prințul Charlesse confruntă cu apeluri din partea britanicilor dar şi a membrilor familiei pentru a-l lăsa pe Prințul William să preia conducerea regatului după abdicarea sau moartea Reginei Elisabeta.

Expertul regal Jonathan Sacerdoti a spus că nu există "niciun argument puternic" pentru ca Prințul Charles să-i lase coroana fiului său William.

"Nu există nicio șansă ca Prințul Charles să fie rege prea mult timp"

Într-un interviu pentru express.co.uk, Sacerdoti a spus: "Nu cred că există un argument puternic pentru asta și cred că Prințul Charles va fi un alt tip de monarh față de Regina Elisabeta lui iar William va fi un alt fel de monarh față de mama lui, tatăl și bunica lui.

Cred că nu există nicio șansă ca Prințul Charles să fie rege prea mult timp. Este imposibil din punct de vedere al vârstei sale. Va fi o domnie foarte diferită tocmai din acest punct de vedere. Nu va fi o surpriză când Charles va fi rege, așa au planificat-o de ani de zile. Sunt sigur că poartă discuții între ei despre agenda mai largă a Familiei Regale și obiectivele pe termen scurt ale acesteia".

"S-ar putea să fi avut deja discuții despre când va prelua fiecare monarhia", a mai spus expertul.

"Prințul Charles va crea o formă de schimbare a constituționalului pentru a permite fiului său să urce pe tron"

Mai mult, expertul regal Stewart Pearce a explicat cum prinţul Charles ar putea să se dea deoparte și să-l lase pe Ducele de Cambridge, adică fiul său cel mare, să-i ia locul.

Vorbind cu Royally Us on Us Weekly, Pearce a spus: "Știm poziția pe care urmează să o moștenească, va fi foarte interesant să vedem dacă Prințul Charles va sta pe tron ​​sau va crea o formă de schimbare a constituționalului pentru a permite fiului său să urce pe tron. Va fi foarte interesant.

În momentul de față, dreptul de ascensiune este Charles pe tron, dar nu o văd şi nici cetăţenii, neapărat regină pe Camilla".

El a adăugat și că "legea constituțională ar putea fi revocată și schimbată pentru că, până la urmă, trăim vremuri extraordinare".

Comentatorul regal Richard Eden a spus în urmă cu mai mult timp, pentru Palace Confidential, că: "Oficialii Palatului au fost foarte dornici să minimizeze ideea unui summit pe care Charles l-a convocat cu Prințul William pentru a planifica viitorul. Dar vor avea o mulțime de discuţii. Când Regina va avea 95 de ani, prin definiție va fi o tranziție cu un anumit efect. Charles va fi alături de ea la toate acele evenimente mari, cum ar fi deschiderea Parlamentului".

Camilla, ignorată de britanici. De ce nu o vor ierta niciodată și cum a fost "pedepsită" că i-a luat locul Prințesei Diana

Camilla Parker Bowles este una dintre cele mai importante femei din viața Prințului Charles, iar implicarea ei în mariajul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana este cunoscută de o lume întreagă.

Pe 17 iulie, Camilla a împlinit 74 de ani, iar Familia Regală a publicat mesaje pentru ea.

De ce nu o vor ierta britanicii niciodată

Prințesa Diana a fost iubită de cea mai mare parte a Marii Britanii, dar și de oameni din întreaga lume, dar cu toate acestea, familia, cea care terbuie să-i fie alături nu a făcut-o.

Din acest motiv și pentru că la un moment dat Prințesa Diana a dat-o de gol în ceea ce privește relația extraconjugală pe care Prințul Charles o avea, britanicii nu o vor ierta pe Camilla, chiar dacă ea s-a căsătorit între timp cu Charles și au trecut decenii de atunci.

Astfel, Camilla rămâne probabil cea mai antipatică figură de la Casa Regală.

Povestea dintre Prințul Charles și Camilla

Camilla și Prințul Charles au început să se întâlnească în 1970, după ce s-au văzut la un meci de polo. De atunci, cei doi s-au întâlnit o vreme, dar când Prințul Charles a trebuit să servească în Royal Navy timp de opt luni, legătura dintre ei s-a rupt.

Când s-a întors, Camilla era deja logodită cu Andrew Parker Bowles, cu care s-a și căsătorit, în 1973.

În schimb, Prințul Charles, s-a căsătorit cu Prințesa Diana în 1981, iar în anul 1994, a recunoscut că a înșelat-o pe Lady Di. Un an mai târziu anunțului, Camilla divorța de soțul ei.

După o perioadă tensionată și controversată, urmată de moartea tragică a Prințesei Diana, Prințul Charles și Camilla își anunțau logodna, în 2005.

Camilla nu va deveni Regina. "Pedepsă" după ce i-a luat locul Prințesei Diana

Odată cu căsătoria cu Charles, Camilla a primit titlul de Alteța Sa Regală Ducesa de Cornwall, astfel încât regretata Diana să poată rămâne singura prințesă de Wales.

Mai mult, Palatul Buckingham a anunțat că atunci când Charles va deveni rege, Camilla va deveni Prințesă Consoartă, nu Regină.

"Indiferent de care parte sunteți, trebuie să recunoașteți că această Camilla este sursa conflictului și motivul destrămării căsătoriei ale cărei consecințe le-au suferit acești doi băieți", declară Robert Lacey, un expert în familia regală britanică, care a adăugat că William și Kate Middleton sunt "mult mai atrăgători decât Charles și Camilla", potrivit Daily Express.

