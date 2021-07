Camilla Parker Bowles este una dintre cele mai importante femei din viața Prințului Charles, iar implicarea ei în mariajul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana este cunoscută de o lume întreagă.

Pe 17 iulie, Camilla a împlinit 74 de ani, iar Familia Regală a publicat mesaje pentru ea.

De ce nu o vor ierta britanicii niciodată

Prințesa Diana a fost iubită de cea mai mare parte a Marii Britanii, dar și de oameni din întreaga lume, dar cu toate acestea, familia, cea care terbuie să-i fie alături nu a făcut-o.

Din acest motiv și pentru că la un moment dat Prințesa Diana a dat-o de gol în ceea ce privește relația extraconjugală pe care Prințul Charles o avea, britanicii nu o vor ierta pe Camilla, chiar dacă ea s-a căsătorit între timp cu Charles și au trecut decenii de atunci.

Astfel, Camilla rămâne probabil cea mai antipatică figură de la Casa Regală.

Prințul William și Kate Middleton, mesaj pentru Camilla

De ziua ei, Prințul William și Kate Middleton i-au scris Camillei un mesaj de felicitare și au postat cu aceasta o fotografie, pe Twitter. Un astfel de gest a fost făcut și pe pagina oficială a Familiei Regale.

Deși la astfel de postări fanii Familiei Regale reacționează imediat, în cazul mesajelor pentru Camilla lucrurile nu au stat la fel.

Povestea dintre Prințul Charles și Camilla

Camilla și Prințul Charles au început să se întâlnească în 1970, după ce s-au văzut la un meci de polo. De atunci, cei doi s-au întâlnit o vreme, dar când Prințul Charles a trebuit să servească în Royal Navy timp de opt luni, legătura dintre ei s-a rupt.

Când s-a întors, Camilla era deja logodită cu Andrew Parker Bowles, cu care s-a și căsătorit, în 1973.

În schimb, Prințul Charles, s-a căsătorit cu Prințesa Diana în 1981, iar în anul 1994, a recunoscut că a înșelat-o pe Lady Di. Un an mai târziu anunțului, Camilla divorța de soțul ei.

După o perioadă tensionată și controversată, urmată de moartea tragică a Prințesei Diana, Prințul Charles și Camilla își anunțau logodna, în 2005.

Camilla nu va deveni Regina. "Pedepsă" după ce i-a luat locul Prințesei Diana

Odată cu căsătoria cu Charles, Camilla a primit titlul de Alteța Sa Regală Ducesa de Cornwall, astfel încât regretata Diana să poată rămâne singura prințesă de Wales.

Mai mult, Palatul Buckingham a anunțat că atunci când Charles va deveni rege, Camilla va deveni Prințesă Consoartă, nu Regină.

"Indiferent de care parte sunteți, trebuie să recunoașteți că această Camilla este sursa conflictului și motivul destrămării căsătoriei ale cărei consecințe le-au suferit acești doi băieți", declară Robert Lacey, un expert în familia regală britanică, care a adăugat că William și Kate Middleton sunt "mult mai atrăgători decât Charles și Camilla", potrivit Daily Express.

Cum a pus-o la PUNCT Lady Di pe amanta Prințului Charles

Întâlnirea a pus-o pe Prințesa Diana în ipostaza de a o confrunta pe Camilla și a spus la acea vreme că a fost unul dintre cele mai curajoase momente din viața ei, că s-a simțit eliberată și mândră, scăpând într-un final de neputință după șapte ani de frustrări și gelozii.

Atunci, la petrecere, nimeni nu o aștepta venind, mai ales la brațul soțului ei, Charles, iar la un moment dat, Diana a luat-o de-o parte pe Camilla și i-a cerut să schimbe câteva cuvinte între patru ochi.

"I-am spus: Camilla, ştiu exact ceea ce se întâmplă între voi. Mi-a răspuns: Nu ştiu la ce te referi. I-am zis că ştiu ce este între ea şi Charles. Atunci, ea mi-a zis ceva interesant: Ai tot ceea ce-ţi doreşti. Toţi bărbaţii din lumea asta sunt îndrăgostiţi de tine. Ai doi copii frumoşi. Ce vrei mai mult? I-am răspuns: Îmi vreau soţul", povestea Lady Diana.

Replica rivalei a întârziat să apară, dar gesturile i-au luat locul, pentru că a lăsat capul în pământ și a tăcut, relatează playtech.ro.

Prințul Charles, reacție DURĂ. Se simte VINOVAT de trauma Prințesei Diana și AVENTURA cu Camilla?!

O sursă apropiată lui Charles, a dezvăluit despre serial: „Alteța Sa Regală nu are absolut nicio părere despre asta. El nu a urmărit niciodată The Crown. Nici nu cred că știe ce acest nou sezon. A spus că serialul îl arată într-o lumină foarte neplăcută”, conform The Sun.

„Publicul nu ar trebui să fie păcălit să creadă că aceasta este o portretizare exactă. Este un serial cu un buget de la Hollywood”, a completat.

Mai mult, sursa a mai dezvăluit că prințul William a considerat că serialul i-a prezentat pe părinții săi într-un „mod fals și simplist”, dar scriitorul Peter Morgan spune că a discutat despre portretizări cu membrii seniori ai Familiei Regale, chiar dacă Palatul Buckingham a negat implicarea.