Un celebru creator de modă a murit la vârsta de 85 de ani. A creat ținute pentru fosta soție a lui Putin

"Da, a decedat", a declarat un purtător de cuvânt, menționând că Zaițev a murit după o boală îndelungată, transmite TASS.



"Creatorul de modă Veaceslav Zaiţev s-a stins din viaţă.", a informat postul public rus Pervîi Kanal, aducându-i un omagiu celui care "a dictat moda sovietică şi rusă timp de decenii, un inovator care nu se temea de experienţe îndrăzneţe", potrivit France 24.

„Este o mare pierdere pentru lumea modei internaționale”, a declarat agenția de presă Ria Novosti.

Din copilăria modestă la Ivanovo, un oraș de 400.000 de locuitori situat în nord-estul capitalei, cariera sa l-a dus pe podiumurile de la Paris, New York și Tokyo.

Urmărit îndeaproape de KGB (Comitetul pentru Securitatea Statului) din cauza contactelor sale cu designerii occidentali și a caracterului său extravagant, lui Zaițev i s-a refuzat inițial permisiunea de a părăsi Uniunea Sovietică, iar primele sale colecții au fost expuse în străinătate, fără el.

În 1962, prima colecție de haine a lui Zaițev - o uniformă pentru muncitoare care prezenta fuste cu modele de flori ale șalurilor tradiționale rusești și cizme multicolore - a fost respinsă de autoritățile sovietice.

„Culorile erau prea strălucitoare și contrastau cu cenușia vieții sovietice de zi cu zi, unde un individ nu ar trebui să difere de restul societății”, a spus Zaițev într-un interviu acordat AFP în 2018.

Dar colecția, totuși, a atras atenția internațională. În 1963, revista franceză Paris Match l-a descris pe Zaițev drept un pionier al modei sovietice.

Zaiţev a crescut într-o familie modestă

Născut într-o familie săracă, cu o mamă care lucra ca menajeră, i s-a interzis inițial să frecventeze o universitate de top, deoarece tatăl său, luat prizonier de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a avut, ca și alți foști prizonieri de război, a fost etichetat drept „dușman al poporului” și condamnat la 10 ani într-un lagăr de muncă.

„Când eram copil, mama m-a învățat să brodez, ca să nu mă plimb pe străzi fără scop”, a spus el pentru AFP.

"Seara culegeam flori cu fete pe bulevardul Lenin pentru a le desena și a le recrea în broderie. Așa mi-am început aventura în artă."

A studiat la o facultate profesională până la vârsta de 18 ani, apoi a mers la Institutul de Textile din Moscova, lipsit de farmec.

"În timpul studiilor, am locuit într-o familie, unde am îngrijit copiii din acea casă. Apartamentul era mic și dormeam pe podea, sub masă", și-a amintit el.

Între 2007 și 2009, a prezentat o emisiune de televiziune populară numită „Verdictul modei”, în care stiliștii îmbrăcau participanții în cele mai noi tendințe ale modei.

El a numărat printre clienții săi mai multe vedete de film rusești, cântăreți și fosta soție a președintelui Vladimir Putin, Lyudmila.

Muere Slava Zaitsev, el diseñador ruso que impresionó a Dior, Guy Laroche o Pierre Cardin https://t.co/eSrqKytN4c — EL MUNDO (@elmundoes) May 1, 2023

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News