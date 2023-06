Peste 120.000 de copii, ucişi sau mutilaţi, între 2005 și 2022: "Bilanţul real este probabil mult mai mare"

Între 2005 şi 2022, ONU a constatat 315.000 de abuzuri grave împotriva copiilor în conflicte, dovadă a impactului devastator al conflictelor asupra minorilor. Potrivit UNICEF, încălcările comise de părţile aflate în război în peste 30 de situaţii din Africa, Asia, Orientul Mijlociu şi America Latină includ: peste 120.000 de copii ucişi sau mutilaţi (în medie de 20 pe zi), cel puţin 105.000 de copii recrutaţi sau folosiţi de către forţe armate sau grupuri armate, peste 32.500 de copii răpiţi, peste 16.000 de copii deveniţi victime ale violenţei sexuale.

"Bilanţul real este probabil mult mai mare"

ONU a înregistrat, de asemenea, peste 16.000 de atacuri asupra şcolilor şi spitalelor şi peste 22.000 de cazuri de acces umanitar refuzat copiilor.

"Deoarece acestea sunt doar cazurile confirmate - explică UNICEF -, bilanţul real este probabil mult mai mare. Totodată, multe milioane de copii au fost strămutaţi din casele şi comunităţile lor, şi-au pierdut prieteni sau rude sau au fost despărţiţi de părinţi sau de îngrijitori". "Orice război este, în cele din urmă, un război împotriva copiilor", a spus directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell, scrie Rador, citând ansa.it.

"Expunerea la conflicte are efecte catastrofale, care schimbă viaţa copiilor. Deşi ştim cum trebuie să acţionăm pentru a proteja copiii de război, lumea nu face suficient". "An de an, Organizaţia Naţiunilor Unite documentează modurile sângeroase, tragice şi prea previzibile, în care vieţile copiilor sunt smulse. Ţine de noi toţi să garantăm că acești copii nu plătesc preţul pentru războaiele adulţilor şi să întreprindem acţiunile îndrăzneţe şi concrete necesare pentru a îmbunătăţi protecţia unora dintre cei mai vulnerabili copii din lume", a concluzionat Russell.

Aproape 7 milioane de adolescente şi femei însărcinate sunt subnutrite. Peste 4,5 milioane de decese în fiecare an

Peste 4,5 milioane de femei şi nou-născuţi mor în fiecare an în timpul sarcinii, naşterii sau în primele săptămâni după naştere, ceea ce echivalează cu un deces la fiecare şapte secunde. Peste un miliard de femei şi adolescente suferă de malnutriţie, deficienţe de micronutrienţi esenţiali şi anemie.

De Ziua Mamei, UNICEF reaminteşte că numărul fetelor adolescente şi al femeilor însărcinate şi care alăptează, care suferă de malnutriţie acută, a crescut de la 5,5 milioane la 6,9 milioane din 2020, o creştere de 25% în cele 12 ţări cele mai afectate de criza alimentară şi nutriţională globală, scrie Rador, citând rainews.it Cele 12 ţări - inclusiv Afganistan, Burkina Faso, Ciad, Etiopia, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan şi Yemen - reprezintă epicentrul unei crize nutriţionale globale, care a fost exacerbată de războiul din Ucraina şi de secetă, de conflicte şi de instabilitatea în curs de desfăşurare în unele ţări.

Femeile însărcinate şi nou-născuţii continuă să moară în rate inacceptabil de ridicate în întreaga lume, iar pandemia de COVID-19 a creat obstacole ulterioare pentru a le oferi îngrijirile medicale de care au nevoie. Citește mai departe>>

