H. D. Hartmann, analist de politică externă, a spus care sunt principalii actori care ar fi putut produce atacul la Nord Stream 1 și Nord Stream 2:

„Exploziile din Marea Baltică reprezintă primul mare act de terorism industrial din secolul XXI. Au aruncat în aer 1 km din Nord Stream 1 și 300 de metri din Nord Stream 2. Erau pline de gaz, pentru că dacă nu ar fi fost pline, la presiunea de la fundul Mării Baltice, le-ar fi distrus. Problema este cine a făcut-o, pentru că sunt doar 3 state capabile de un asemenea atac la fundul mării: SUA, Marea Britanie și Rusia.

Sunt și argumente, și contraargumente pentru fiecare din cele trei țări. Nu cred că vreodată se va afla cine a făcut-o, pentru că ancheta e foarte greu de realizat. Sunt 1.200 de kilometri cu gaz în Nord Stream 1. Au apărut tot felul de teorii, dar până nu vom avea o dovadă clară, nu știm.

Am înțeles că cele două explozii care au distrus 100 de kilometri lungime de țeavă au fost de magnitudinea unui cutremur de 2,3 grade pe scara Richter, am înțeles că la Nord Stream 2 au reușit la o joncțiune. În general, joncțiunile se fac în aproximativ un an, deci refacerea ei probabil va dura 2-3 ani“, a precizat H. D. Hartmann.

Hartmann: Și peste 100 de ani o să ne gândim cine a făcut acest atac

„Acum două săptămâni nu s-a vorbit, dar au vrut să atace TurkStream, cea care aduce gazul prin Turcia și Bulgaria. Norocul a fost că un pescador a văzut o chestie ciudată în apă și a anunțat paza de coastă turcă, iar ei au intervenit și au denumit respectivul obiect UAP (unidentified aerial phenomena). Părerea mea e că a fost o dronă.

E primul act major de terorism industrial în secolul XII. Să ne amintim prima explozie de acum 20 de ani de la primul tub de la culoarul caspic, unde o mică așezare, supărată că nu i s-au dat banii pe care i-a cerut, a aruncat în aer prima sută de kilometri a conductei caspice. Până la urmă, Chevron le-a dat banii pe care i-au cerut.

Efectul e că Germania a rămas complet fără gaz, iar Rusia nu-și mai vinde gazul Germaniei. Toate teoriile sunt posibile. Atacul este foarte inteligent făcut, pentru că poți spune că a fost împotriva Germaniei, că a fost împotriva Rusiei, că s-a întâmplat în aceeași zi în care polonezii și-au deschis ei celebra linie de gaz care le asigură independența.

A fost atât de bine gândit încât și peste 100 de ani o să ne întrebăm cine l-a făcut. Din ceea ce eu știu, dronele sinucigașe subacvatice le au doar Rusia, Marea Britanie și SUA. Aceste trei puteri puteau să organizeze așa ceva la nivel atât de masiv încât seismografele suedeze și daneze să înregistreze un cutremur de 2,3 grade pe scara Richter. Ne așteaptă o iarnă grea, pentru că pe acolo nemții mai aduceau gaz“, a conchis, la DC News, la emisiunea Geostrategica, analistul de politică externă H. D. Hartmann.

Cauzele care au dus la referendumurile din Ucraina. Hartmann: Putin a profitat de acest proces istoric neclarificat! Lugansk a fost secesionist încă din 1991

H. D. Hartmann, analist de politică externă, a explicat care au fost problemele din teren, în special din regiunea Lugansk, care au cauzat ocuparea de către Federația Rusă și referendumurile care s-au desfășurat în sudul Ucrainei:

„Există o istorie foarte vagă și foarte neînțeleasă încă din 2014. Acele regiuni au început frământările naționalist-secesioniste încă din 2014, când ele nu au recunoscut Maidanul. Problema fundamentală este că din 2014 până în 2022 s-a lucrat în favoarea Rusiei. Nimeni nu a clarificat ce vor cei 10 milioane de ruși din Ucraina. Că ne place, că nu ne place, sunt 10 milioane de rusofoni cărora încetul cu încetul li s-au luat din drepturi, la fel cum li s-au luat și românilor, ungurilor și polonezilor din Ucraina.

Drama este că acești ani au acumulat o tensiune ideologică și propagandistică atât de încâlcită încât nimeni nu mai știe care este adevărul. În baza acestui non-adevăr istoric, Vladimir Putin face această așa-zisă operațiune militară care, de fapt, este o invazie a unei țări suverane (...)“, a spus, la DC News, la emisiunea Geostrategica, analistul de politică externă H. D. Hartmann (citește continuarea AICI).

