Cei care provoacă incendii de vegetaţie riscă să plătească intervenţia de stingere. Arafat: Se poate ajunge la sute de mii de euro

"Avem mai multe focare de incendii de vegetaţie uscată şi chiar de pădure în judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Braşov, Alba. La acest moment, ce s-a schimbat în ultimele ore este că trei case şi o anexă din judeţul Alba au fost afectate, la distanţă una de cealaltă. Dacă oamenii continuă să aprindă vegetaţia uscată atunci când curăţă terenurile noi vom avea situaţii destul de serioase în toată ţara. Am apelat în fiecare an şi în acest an repetăm apelul să nu dea foc vegetaţiei uscate. Nu este o metodă corectă pentru a curăţa terenurile, iar orice foc aprins poate să ucidă, poate să ajungă la case şi poate să producă pagube majore, iar noi, ca să intervenim, costurile sunt imense nu numai ca oameni ci şi ca mijoace aeriene.

Astăzi acţionează şi MApN şi Inspectoratul de Aviaţie. Mereu am păţit acest lucru. S-a discutat şi cu Poliţia, iar domnul ministru a dat o dispoziţie clară de a urmări fiecare incendiu şi să ajungem să îi identificăm pe cei care le-au pornit şi să se deschidă dosare penale pentru acestea. Acest lucru cred că o să îl facem în mod intensificat pentru a prevenit continuarea acestei metode care nu e una sigură şi nu e prietenoasă climei. Este riscantă şi poate să ducă chiar la decese", a explicat, într-o intervenţie la Antena 3, şeful DSU, Raed Arafat.

"Toate aceste incendii, în procesele verbale ale pompierilor, vom scrie că sunt cel mai probabil din cauze intenţionate, astfel încât poliţia să poată deschide dosarele. Noi nu vom considera că au pornit din cauza temperaturii sau a vegetaţiei uscate. Este dosar penal, infracţiune, iar riscul este, dacă nu vorbim de măsuri de privare de libertate - dacă instanţa decide - să suporte tot costul intervenţiilor", a atras atenţia Raed Arafat.

Ministerul Apărării sprijină intervenţiile

Ministerul Apărării Naţionale acţionează, sâmbătă, cu o aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române pentru sprijinul echipelor de intervenţie la stingerea incendiilor de pădure din judeţul Caraş-Severin.



"Aeronava C-27J Spartan a executat, până la acest moment, două misiuni cu decolare din Baza 90 Transport Aerian, în cadrul cărora a lansat câte 5.000 de litri de apă la fiecare trecere la verticala zonei afectate de incendii. Misiunile de sprijin vor continua, în funcţie de solicitări şi de situaţia din teren", informează un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).



Intervenţiile se desfăşoară la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, având în vedere că există riscul de propagare la alte suprafeţe de pădure.



În perioada 7-8 martie, militari ai Batalionului 26 Cercetare Supraveghere Montană "Avram Iancu" din Brad au fost solicitaţi în sprijin de către autorităţile publice locale şi Secţia de pompieri Brad pentru localizarea şi stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată în proximitatea comunei Buceş-Vulcan, judeţul Hunedoara.



"O subunitate de intervenţie, special destinată în acest sens, acţionează la faţa locului cu tehnica şi mijloacele din dotare", arată sursa citată.



Forţele Aeriene Române, cu aeronave C-27 J Spartan, au acţionat, din 2017 şi până în prezent, pentru stingerea incendiilor de pădure din ţara noastră şi au executat misiuni similare în Franţa, Republica Slovenia, Grecia şi Macedonia de Nord.



Ministerul Apărării Naţionale a trimis şi trimite în sprijin militari şi tehnică pentru localizarea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea efectelor acestora.

