Achilleas Kanaris a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre numărul de angajați pe care îl are Vodafone România și a explicat cum reușește compania să atragă tinerii absolvenți și să-i convingă să rămână în țară.

„În acest moment suntem aproape de 3.300 de persoane ca Vodafone, dar dacă ne uităm la ecosistem, sunt 6.000. Cei mai mulți dintre ei sunt ingineri, ingineri software, ingineri de rețea, avem toate aceste specializări de infrastructură și software.", a spus Achilleas Kanaris.

„Cum obțineți aceste persoane, pentru că există o mulțime de concurență și pentru inginerii din România. Jumătate dintre inginerii pe care îi producem la Politehnica București pleacă imediat peste granițe. Îi folosiți în România, dar probabil îi folosiți și în alte țări, dar și multe țări europene îi folosesc pe acei ingineri proaspeți pentru a-i aduce la Amsterdam, Paris, Londra, Roma și așa mai departe. Cum reușiți să angajați aceste persoane?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Este o întrebare foarte bună. Atunci când am început acum doi ani să schimbăm strategia Vodafone în România, să spunem că vrem să ne concentrăm mai mult pe aceste noi tipuri de servicii. În primul rând, am vrut să recrutăm extern ingineri mai experimentați. Foarte repede ajungi la concluzia că este inaccesibil și de fapt nesustenabil, pentru că nu sunt mulți dintre ei. Așa că ne-am schimbat strategia și am spus că vom fi mult mai selectivi în ceea ce privește recrutarea externă a seniorilor, dar ne vom concentra mult pe studenți. Așa că am dezvoltat programe pentru a recruta studenți universitari fie prin stagii, fie prin programe de rotație pe care le avem, unde aducem oameni, de obicei absolvenți, le permitem timp de un an să se rotească în cadrul diviziilor companiei pentru a cunoaște practic compania și industria și în final pe cei care reușesc îi angajăm permanent.

Această a doua strategie vă pot spune că dă roade multe pentru că, nu e o surpriză, dar tinerii au o capacitate incredibilă de a învăța repede. Așa că ei învață mult mai repede, au entuziasmul și energia și provocarea care vin cu tinerii. Și productivitatea, dacă vreți, și beneficiile aferente sunt mult mai mari. Așa că acesta este modelul pe care îl folosim în prezent: recrutăm intens pe campusurile universitare și suntem foarte selectivi cu inginerii seniori.", a spus Achilleas Kanaris.

Ce trebuie să faci dacă vrei să fii stagiar la Vodafone

„Deci avem multe modalități prin care ne poți contacta prin site-uri precum LinkedIn de exemplu, unde suntem prezenți. Suntem prezenți pe campusurile universitare, așa că vizităm campusurile universitare foarte frecvent și facem prezentări. Și recrutorii noștri sunt acolo pentru a facilita să zicem dialogul cu oamenii. Am lansat recent un laborator de inovare la Universitatea Politehnică care este un mare atu dacă vreți al Vodafone care permite comunicarea constantă între companie și studenți. Deci sunt multe canale posibile, poți merge pe site-ul nostru și să îți trimiți CV-ul. Ce pot să le spun tinerilor care ascultă conversația noastră este că îi ascultăm, vedem fiecare CV și avem o gamă de programe despre care putem discuta. Am devenit mult mai flexibili în acomodarea nevoilor absolvenților.

Un alt program pe care vreau să-l menționez este angajarea cu jumătate de normă de exemplu. Acest lucru este destinat cuiva care vrea să încheie să zicem ultimul an de studiu, dar în paralel vrea să lucreze pentru o companie.", a spus Achilleas Kanaris.

Vodafone oferă programe cu jumătate de normă

„Deci ai și această oportunitate, un job part-time. Deci continui să studiez și lucrez patru ore pe zi pentru Vodafone și sunt plătit pentru asta.", a completat Bogdan Chirieac.

„Plătim pentru asta, da.

Deci avem programe cu jumătate de normă, avem stagii de vară, avem ceea ce numim programul de descoperire, care este programul rotativ de un an pe care l-am menționat, deci sunt multe și multe oportunități. Mesajul meu principal este să ne contactați, fiindcă suntem aici, ascultăm. Sincer, când vine vorba de angajare la Vodafone, și eu sunt un exemplu ca să zic așa. Dacă cauți o carieră pe termen lung în tehnologie, nu cred că sunt multe companii ca noi care să-ți poată oferi această oportunitate.", a spus Achilleas Kanaris la DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News