Ce studii au cei care au organizat controversatul eveniment anti-vaccin de la Brașov. Prof. dr. Simin Aysel Florescu: Veți fi uimiți!

Prof. dr. Simin Aysel Florescu, medic primar Boli infecţioase, supra-specializat în Boli tropicale și director medical al Spitalului „Victor Babeș” din București, avertizează asupra pericolului reprezentat de persoane fără pregătire în domeniu, care promovează teorii false despre bolile infecțioase și vaccinuri, după scandalul generat de conferinţa medicilor de la Braşov, intitulată "COVID-19&Convergenţa Bio-Digitală".

Într-o postare fermă, specialistul atrage atenția că opiniile pseudo-științifice vehiculate în spațiul public pot pune în pericol sănătatea populației. Aceasta subliniază că doar specialiștii din domeniile Boli Infecțioase, Epidemiologie, Virusologie și Microbiologie pot emite opinii validate profesional cu privire la o boală virală acută, cum a fost pandemia de COVID-19.

"Depășirea competențelor profesionale, vehicularea de informații medicale false și periclitarea, în acest fel, a sănătății publice, a vieții oamenilor, se pedepsește prin lege. Nici unul dintre cei care au susținut "lucrări științifice" (de fapt niște bazaconii care sfidează orice noțiune medicală) nu are specialitatea de Boli Infecțioase, Epidemiologie, Virusologie și Microbiologie! Cum pot afirma, fără nici un fel de studii clinice, corelații biostatistice, lucruri legate de o boală virală acută, pandemică?

Prof. dr. Simin Aysel Florescu: Acești indivizi pierduți degeaba au studii. De curiozitate, vedeți ce studii au

E un lucru de bun simț. Medicii adevărați își cunosc competența. Acești indivizi pierduți degeaba au studii. De curiozitate, vedeți ce studii au.

Veți fi uimiți.... Chimie (nici măcar Medicină) Pediatru fără drept de liberă practică (cum?) Ginecologie....specialist în vaccinuri... Neurologie.....alt specialist în vaccinuri... Nu există specialitatea de vaccinologie! Aceste noțiuni aparțin, ca și competență, specialităților scrise mai sus! Pe unii nu ii găsesc pe niciun site profesional, chiar nu știu cu ce se ocupă. A, și un veterinar? Îmi cer scuze de la colegii medici neurologi, ginecologi și radiologi competenți, adevărați. Acești indivizi nu ne reprezintă.

Dragi pacienți, orientați-vă privirea și gândirea către medicina modernă, nu către vraci, saltimbanci și vânzători de piei de cloșcă ("cărți" de "vaccinologie"...)", a scris prof. dr. Simin Aysel Florescu, într-o postare pe Facebook.

