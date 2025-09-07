Ministrul Sănătății: Colegiul Medicilor va realiza un raport privind conferinţa de la Braşov. Îl vom trimite la Parchet

Colegiul Medicilor va întocmi un raport privind conferinţa medicilor de la Braşov care va fi transmis la Parchet, a anunţat, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, transmite Agerpres.



Acesta a afirmat că, la prima vedere, majoritatea informaţiilor transmise la această conferinţă reprezintă o "dezinformare".



Totodată, ministrul Sănătății a menţionat că se are în vedere şi o modificare legislativă care să "blocheze" astfel de evenimente medicale care nu sunt validate din punct de vedere ştiinţific.



"Eu am avut o discuţie lungă ieri cu preşedintele Colegiului Medicilor din România pentru a verifica situaţia, ceea ce s-a întâmplat acolo. Sigur că nu am analizat în detaliu conferinţa care a fost transmisă şi video, am urmărit doar anumite pasaje. La o primă vedere, majoritatea informaţiilor care au fost transmise nu au fundament ştiinţific. Le putem considera dezinformare. În urma raportului pe care îl va realiza Colegiul Medicilor, împreună cu Ministerul Sănătăţii, vom trimite către Parchet acest raport şi sigur că vom discuta despre o eventuală modificare legislativă, care să blocheze astfel de evenimente medicale, dar care, repet, nu au un program verificat şi nu sunt validate din punct de vedere ştiinţific", a adăugat Rogobete, într-o declaraţie de presă la Palatul Parlamentului.

Alexandru Rogobete: Un atac direct la siguranţa pacienţilor





În plus, Rogobete a spus că este "complet inacceptabil" ca anumiţi medici promoveze în spaţiul public imagini şi informaţii care nu sunt verificate medical pentru că "acestea reprezintă un atac direct la siguranţa pacienţilor şi la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate".



Alexandru Rogobete a subliniat că majoritatea informaţiilor care au fost prezentate şi promovate în această conferinţă "nu au legătură cu niciun fundament ştiinţific".



"De exemplu, s-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitatea 5G a telefoanelor mobile şi că prin cumulul acesta de 5G şi vaccinuri putem să manipulăm ADN-ul omenesc şi, mă rog, o serie de informaţii care nu au nici un substrat ştiinţific şi care fac rău, repet, siguranţei şi sănătăţii pacienţilor şi fac apel public la oameni să se informeze doar din surse care sunt verificate medicale", a adăugat ministrul.

Ce se va întâmpla cu medicii care au promovat astfel de informaţii





Întrebat în legătură cu faptul că sunt medici care au promovat astfel de informaţii, ministrul Sănătății a spus: "Din acest motiv, Colegiul Medicilor va analiza activitatea acestor medici, va analiza întreaga conferinţă video şi, în urma raportului, noi împreună vom înainta către Parchet tocmai pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat ieri la Braşov este un act important de dezinformare.



Sâmbătă, la Braşov, a avut loc o conferinţă intitulată "COVID-19&Convergenţa Bio-Digitală". La eveniment, care a fost transmis live pe mai multe platforme online, au participat mai mulţi medici din ţară.

Reprezentaţii Colegiului Medicilor din România au transmis că astfel de evenimente care "nu au legătură nici cu medicina, nici cu ştiinţa".

