Medicii, în frunte cu ministrul Rogobete, se ridică împotriva unui ”eveniment medical” din Brașov. Ce s-a întâmplat. ”Atenție, dezinformare medicală”

”Consorțiul G6 al Universităților de Medicină și Farmacie tradiționale se delimitează ferm de opiniile pseudo-științifice si dezinformarea propagate in rândul populației in cadrul unor manifestări fals denumite conferințe științifice, așa cum este cea desfășurata astăzi la Brașov.

Participarea unor medici, cadre universitare, la astfel de manifestări contravine normelor deontologice si eticii universitare si este un derapaj grav de la principiile unei activități de educație medicala corecta, riguroasa, in sprijinul sănătății publice.

Prevenția bolilor infecțioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalității si morbidității si la creșterea speranței de viată sănătoasă. Dezinformarea, prezentarea distorsionata si interpretarea voit greșita a datelor medicale reprezintă un atac împotriva științei, si educației si pun in pericol sănătatea publica- adică sănătatea tuturor membrilor comunității, de la copii la vârstnici.

Fiecare dintre noi poate contribui la contracararea acestor prin informare reala, din surse medicale de încredere, iar Universitățile de Medicina si Farmacie, au datoria sa fie astfel de surse de încredere pentru studenți, rezidenți, medici si societate” arată un comunicat de presă al Asociației G6-UMF, semnat de prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

Reacția Colegiului Medicilor din România

De altfel, și Colegiul Medicilor din România transmite: Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al Colegiului Medicilor din România a aflat cu surprindere despre o "conferință pseudo-științifică" , ce are loc la Brașov și care se adresează și "specialiștilor din domeniul medical", intitulată ”Covid 19 &convergența bio-digitală”. Ne delimităm FERM de această "pseudo-științifică conferință", ea NEFIIND creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi, PRINCIPIU DE BAZĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ. Atragem atenția TUTUROR membrilor CMR să se delimiteze, la rândul lor, de astfel de manifestări care nu fac parte din programe avizate de Educație Medicală Continuă, pentru a nu fi asociați cu atitudinile care contravin principiilor medicinei bazate pe dovezi științifice valide. De asemenea, CMR consideră că trebuie să se sesizeze absolut toate instituțiile din România cu rol în apărarea sănătății publice, a verificării cazurilor de dezinformare și a instituțiilor cu rol de protejare a statului român în ansamblu, precum și instituțiile de unde provin speakerii din cadrul întâlnirii”.

”Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor”

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis: ”Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne.



Astăzi, la Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului.



Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin ”pseudoconferințe” golite de orice conținut științific. Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgențǎ. Este un moment în care corpul medical trebuie să își formeze proprii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici față de adevăr și față de pacienți. În fața manipulării, nu există neutralitate.



Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații.



Profit de ocazie și transmit un mesaj direct opiniei publice: nu vă lăsați manipulați! Informați-vă din surse credibile și firești, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viața și sănătatea au întotdeauna prioritate în fața fake-news și impostură.



Am obligația să fiu tranșant: știința nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacție este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze” arată ministrul.

De unde a plecat totul

Totul a plecat de la un eveniment organizat la Brașov, aparent de către medicul pediatru Damian Baciu, urmat de alți medici care se regăsesc în lista speakerilor.

”Sâmbătă 6 septembrie 2025, brașovenii și toți cei care doresc, sunt invitați să participe la a doua sesiune a unei Conferințe care își propune să dezvăluie publicului fața ascunsă a propagandei privind sănătatea și viața oamenilor în contextul epidemiilor, rețelelor 4-5G și Inteligenței Artificiale” arată medicul mai sus citat în descrierea evenimentului.

Lăsăm mai jos agenda evenimentului care s-a desfășurat astăzi pentru a identifica, din postarea medicului anterior menționat, cine-i este alături în acest demers:

”Participanții pot achiziționa cartea Vaccinuri versus "Vaccinuri" și trilogia d-lui Prof.dr. Alexandru PAUL: Vaccinarea anticovid-verdict CRIMĂ, Vaccinarea anticovid-post factum, "Vaccinarea" versus SPECIA UMANĂ.

VĂ ĂȘTEPTĂM CU DRAG!

10:00 Cuvânt de deschidere Dr. Damian BACIU

10:10 „Minciuna stă cu regele la masă” Incidența Covid-19 și injectarea copiilor. Dr. Damian Baciu

10:30 Miocardita subclinică post ”vaccinare” antiCovid, substrat al morților subite din zilele noastre. Dr. Răzvan CONSTANTINESCU

10:50 „Vaccinarea” Covid și creierul uman. Bazele neuro-fiziologice ale controlului maselor. Dr. Tatiana URURIOC

11:10 OMS: instrument în beneficiul sănătății publice, sau instrument în mâna clasei politico-farmaceutico-financiare. Prof.univ.dr. Alexandru PAUL

11:25 Omul ca pradă în epoca post adevăr. Spicuiri din observațiile unui radiolog pediatru. Dr. Carmen OȚELEA

11:45 Virusul bolii Covid 19, debutul unei noi arme: arma biologică. Prof.univ.dr. Alexandru PAUL

12:05 Bătălia pentru sufletele copiilor. Dr. Oana Mihaele SECARĂ

12:25 Covid 19 accident, sau premeditare? Dr. Geanina HAGIMĂ

12:45 Drepturile și libertățile fundamentale ale omului trebuie apărate. Gabriela CALIȚESCU, NAȘUL TV, Asociația R.A.D.U

13:00-14:00 PAUZĂ

14:00 Istoria armelor chimice. Prof.univ. Luminița SIMOIU

14:15 Convergența bio-digitală forțată, urmare a războiului cognitiv post-Covid, acțiune globală militaro-politico-medicală. Dr. Geanina HAGIMĂ

14:35 Nanotehnologia, tehnologie nereglementată-componentă importantă a războiului cognitiv și a convergenței bio-digitale. Dr. Geanina HAGIMĂ

14:55 Impactul radiațiilor electromagnetice de radiofrecvență în funcție de distanțele dintre antenele 4G/5G și locuințe. Ing. Mădălina APOSTOL

15:15 Inteligența artificială, între pericol și binefacere pentru Ființa Umană. Prof.univ.dr. Leon ZĂGREAN

15:35 Este Inteligența Artificială în formă absolută o provocare existențială a inteligenței umane? Prof.univ. Luminița SIMOIU

15:55 Invazia și manipularea societății prin Inteligența Artificială. Gl. Bg. Prof. univ. dr. Stan PETRESCU

16:15 Limita dintre legal și ilegal. Jr. Aida Gabriela FRUNZĂ

16:30 Cenzura sistemică- de la exercițiu la armă de control social. Jurnalist Mihai CRISTIAN

16:45 Curajul moral. Prof. George BĂNULESCU

17:00 Cuvânt de închidere a Conferinței.

