Ce se întâmplă între Theo Rose și iubitul său. Artista a mărturisit: "Trec prin multe stări. Ne certăm în fiecare zi

"Pe partea de ”corason”, Theo Rose trece prin multe stări. Acum nu vorbim doar de relația de cuplu, că Alex e aici cu mine și suntem peste tot împreună, și la concerte și înseamnă mult pentru mine asta. Am parte de susținere și masculină. În primul rând e și tată și frate și de toate și mă bazez în mai toate lucrurile pe el. Are o soluție pentru orice, contează mult să ai lângă tine un om, mai ales că e și tânăr. Îmi place că nu se dă în lături, nu se dă bătut și, dacă îi dau o provocare mult prea mare pentru el, pentru că responsabilitățile au devenit din ce în ce mai mari, nu se dă în lături, mă ajută, face cumva și reușește să facă față!", a spus Theo Rose pentru ciao.ro.

"Ne certăm în fiecare zi, doar că pe niște subiecte care nu au așa mare greutate, chestii, banalități, prin casă, ne lăsăm chestiile dubios, sau nu știu, Eu sunt mai rea de gură, recunosc și se întâmplă de multe ori să îi mai zic o chestie care să îl deranjeze, doar pentru că m-am enervat. Mie în secunda următoare îmi trece, dar el pune la suflet", a mai spus artista.

Cum se simte după ce a avut Covid

Spre finalul lunii septembrie, Theo Rose a anunțat că are coronavirus. "Eu mă simt refăcută complet! O fi și de la sănătate, în general, și tinerețe și toate cele, s-ar putea să fi lăsat ceva urme, nu zic! Am avut o cântare între timp și nu am simțit că obosesc mai mult decât mă solicită concertul!", a spus vedeta pentru ciao.ro.

Ce spunea după ce a aflat că s-a infectat

"Am simțit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta. Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare PCR non-stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv. Va aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine cât și pentru trupa mea să le putem onora. Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată. Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cânt și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveți grijă de voi și de ai voștri!", a scris Theo Rose, atunci, pe pagina sa de Instagram, alături de fotografiile cu testul.