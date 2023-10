"Ce salvăm? Mama sau copilul?". Maria Buză, cel mai greu moment din viața ei: "Nu era posibil să putem trăi amândoi"

"Cea mai grea încercare din viața mea, din viața noastră, de fapt, a fost ziua în care l-am născut pe Andrei. Am ajuns la spital cu niște complicații mari de sănătate despre care nu știam în timpul sarcinii. Medicii nu știau cum să acționeze în starea în care eram. Nu era posibil să putem trăi amândoi. Și, atunci, George a fost lovit cu întrebarea: "Ce salvăm? Mama sau copilul?" Din fericire, am avut parte de gardă și medici care au reușit minunea de a ne aduce pe lume copilul sănătos și pe mine m-au readus la viață! Greu, foarte greu! Dumnezeu a avut grijă de noi, de noi trei să fim fericiți, nu năpăstuiți!", a povestit Maria Buză pentru viva.ro.

"Andrei îi seamănă lui George"

"Suntem doi părinți fericiți, cu un copil foarte talentat. E limpede că a moștenit multe dintre calitățile artistice ce ne reprezintă în meseriile noastre. Cântă frumos, are auz bun și cântă și la pian. Singur se acompaniază când un cântec îi place. A studiat pianul doi ani acasă, împreună cu o doamnă profesor. Ne spunea că este capabil de mult mai mult, noi ne doream un studiu pentru cultura lui muzicală doar, dar profesoara ne sfătuia să-l îndrumăm să studieze și să devină pianist.

Aici, George ar fi trebuit să aibă o implicare mai asiduă, să fie mai autoritar. Dar toate astea îi aminteau de tatăl lui, care, cu încrâncenare și persuasiune, și-a dorit ca George să studieze vioara. George studia șase ore pe zi, alteori și mai mult pentru performanțele în concursuri și examene pe care, copil fiind, le-a dobândit, dar cu multă greutate. El nu își dorea să cânte la vioară, el voia să bată mingea în fața blocului cu ceilalți copii. Tatăl lui știa că va ajunge un violonist cu care se va mândri, dar trebuia să fie George convins că numai prin muncă va reuși.

Andrei îi seamănă lui George. Tenace și ambițios. Face lucrurile temeinic, cu simț de responsabilitate, priceput la toate. "Nu lăsa pe mâine ce poți face azi." Așa ne spune George. Eu sunt mai delăsătoare. Eu zic: "Și mâine e o zi!" Aici îl aduc un pic pe Andrei mai aproape de mine. Suntem amândoi în zodia Pești. Avem nevoie de visare! George este în zodia Taur. E disperat cu acvariul din casă!", a mai spus artista.

În urmă cu ceva timp, Maria Buză mărturisea că nu a fost un copil dorit de părinții săi, iar cea care i-a dat viață a încercat chiar să renunțe la ea.

"Nu am fost un copil dorit pentru că vremurile erau cum erau în 1969 și aveam deja doi frați - o soră și un frate -, iar ai mei părinți nu își mai doreau un al treilea copil. A existat atunci o încercare nereușită din fericire. Căci iată-ne aici, stând de vorbă, și mi se pare cu atât mai mult un fapt evident al destinului că eu trebuia să mă nasc. Mai mult decât atât, trebuia să am și o carieră în teatru și muzică. Să am o familie frumoasă și un copil simpatic cu care tare mult mă mândresc” , a povestit Maria Buză pentru fanatik.ro.

