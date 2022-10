Ce meserie îşi doreşte Eliza, fiica celei mai bătrâne mame din România

Eliza Ilinescu vrea să devină profesoară, la fel ca mama ei! Pentru că a avut rezultate atât de bune, aceasta a intrat la Facultatea de Litere din cadrul Universității București. Eliza își dorește să îi calce pe urme mamei ei și să devină profesoară. „Suntem bine. Tocmai ce am venit dintr-o vacanță de pe Valea Prahovei și a fost minunat, ne-am relaxat, ne-am bucurat de aerul curat de afară. Sunt bucuroasă că Eliza a reușit la două facultăți cu profil uman. O să facă ambele facultăți, normal, ce are? Sunt două Universități diferite din București. O să se deplaseze cu taxi și astfel o să ajungă de la una la alta”, declara, în urmă cu ceva timp, Adriana Iliescu, pentru Click!.

Fiica celei mai bătrâne mame din lume își dorește să facă în paralel și Facultatea de Filosofie, însă nu știe dacă dispune de suma necesară pentru a plăti taxa. Adriana Iliescu, mama Elizei, este mândră de aceasta și a mărturisit că va face tot ce îi stă în putință și se va descurca să plătească și cea de a doua facultate. „Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față!

Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Nu dau amănunte, însă una peste alta nu e vorba decât despre o pensie amărâtă. Ne-am gospodărit cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a spus Adriana Iliescu.

Reguli stricte

În urmă cu câţiva ani, o sursă apropiată Adrianei Iliescu a declarat pentru Wowbiz faptul că ea îi interzice fiicei să circule cu metroul. Motivul este, pentru unii, halucinant: acest mijloc de transprot în comun reprezintă o invenţie care deranjează energiile pământului. „Mama refuză să o lase pe Eliza să circule prin subteran și o îndeamnă să folosească doar transportul de suprafață. Zice că nu e bine să deranjezi energiile pământului și că metroul nu este o invenție bună. Că asta fac toți oamenii care circulă cu metroul, deranjează energiile și apoi se plâng că sunt cutremure sau că se simt rău", a dezvăluit femeia.

Interdicţia de a merge cu metroul nu este singura pe care Adriana o impune fiicei sale. Chiar dacă este majoră, Eliza nu va avea permisiunea de a ieşi în club iar mama acesteia este hotărâtă să o supravegheze îndeaproape. "Nu îmi voi lăsa fiica în club, nu are ce să caute, nu e de nasul ei. Acolo îţi poate pune cineva ceva în băutură, este un loc al pierzaniei, al dezmăţului. Eliza va merge la vals, la dansuri de societate", declara Adriana Iliescu cu ceva timp în urmă.

Adriana Iliescu a fost profesor universitar de literatură română și autoare de povești pentru copii. În 2005, aceasta a intrat în Cartea Recordurilor, drept cea mai în vârstă femeie care a dat naștere unui copil. Avea 66 de ani și 8 luni atunci, iar acum are are 84 de ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News