Ce mesaj i-a lăsat Monica lui Irinel Columbeanu după ce a aflat de infidelitatea lui

Viața de huzur, luxul și extravaganțele lui Irinel Columbeanu sunt doar o amintire de demult acum. Fostul milionar a ajuns să locuiască într-un azil pe care nu-și poate permite să-l plătească singur. Cu câțiva ani în urmă, Irinel a încercat o nouă direcție și a ieșit pe piața cărții cu mai multe volume. Mai exact, o trilogie. În cea de-a treia carte, intitulată "Chintesența", Irinel a dezvăluit mai multe aspecte din viața sa, inclusiv mesajul complet prin care Monica Columbeanu îi cerea divorțul. Motivul? Irinel și-a înșelat soția cu două blonde în jacuzzi în perioada în care ea se afla în America.

Ulterior, aceasta i-a transmis un mesaj prin care i-a mărturisit prin ce trece și l-a rugat să fie de acord să divorțeze.

„Îmi pare rău că s-a ajuns la asta, din păcate m-am săturat să sufăr. Nu mai pot să accept umilințele la care mă supui. Doresc să divorțăm. Sper să fie în liniște, nu vreau deloc scandal, nu vreau decât să scap de suferință. Vom rămâne mereu în relații bune, tu ești cel care m-a creat, îți sunt pe deplin recunoscătoare. Irina va fi mereu fetița NOASTRĂ. Oricând și oriunde îți vei dori s-o vezi. Ea te iubește foarte mult, sper să nu o dezamăgești și să îi fii alături toată viața. Cu respect, Monica”, a notat, în cartea sa, Irinel Columbeanu, potrivit bzi.ro.

Adevărul despre episodul cu jacuzzi

În cadrul unei emisiuni TV, Irinel Columbeanu a vorbit despre episodul de acum 12 ani. A recunoscut că, într-adevăr, episodul cu blondele din jacuzzi s-a întâmplat, însă consideră că Monica a căutat un pretext pentru a-și recăpăta libertatea.

„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood.

O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei. În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!”, a povestit Columbeanu la Metropola TV, în emisiunea lui Mădălin Ionescu.

