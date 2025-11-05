€ 5.0851
|
$ 4.4290
|
 
Data actualizării: 16:44 05 Noi 2025 | Data publicării: 16:15 05 Noi 2025

Ce înseamnă retragerea trupelor americane din România. Explicația lui Mark Rutte
Autor: Elena Aurel

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre retragerea trupelor americane de pe teritoriul României.

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă comune cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

Întrebat dacă au fost state care s-au oferit să suplinească retragerea trupelor americane din România, Mark Rutte a răspuns că ajustările trupelor NATO sunt procese obișnuite, realizate de-a lungul anilor, și a vorbit despre angajamentul total al administrației Trump față de Alianță și eforturile comune. 

„Ajustările trupelor NATO nu sunt ceva singular. Acest lucru s-a întâmplat în mai mulți ani. Au fost mai multe forțe NATO pe continent înainte, în 2022. Vedeți angajamentul președintelui Trump și al administrației lui, care este un angajament total față de NATO și față de eforturile noastre comune. Am vorbit despre forțele terestre, exercităm o creștere a nivelului brigăzilor, dar, de asemenea, trebuie să vorbim și despre Santinela Estică.

În primul rând, s-a hotărât să fie flexibilă și expansivă în același timp. Aceasta va implica active militare tradiționale, terestre și aeriene, și, de asemenea, va implica tactici și tehnologii inovative menite să facă față noilor provocări: dronele maritime. 

Această activitate militară nu numai că adaugă active suplimentare pentru aliați, dar corectează mai bine gama de active care sunt deja disponibile pe flancul nostru de est, din partea de nord până la Marea Neagră și mai departe. De aceea, aceasta adaugă flexibilitate și forță poziției noastre și, de asemenea, ca alianță de apărare defensivă, întotdeauna suntem gata să apăram, iar cu Santinela Estică putem aduce mai multe capabilități atunci când este nevoie și unde este nevoie”, a spus Mark Rutte.

Președintele Nicușor Dan a explicat ce înseamnă Programul Santinela Estică. 

„Programul Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacități militare, pe de altă parte înseamnă oameni atunci când este nevoie. Avem un exemplu acum, acest mare exercițiu militar, care se desfășoară la Cincu și în localitățile din jur, cu peste 5.000 de militari aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări tocmai pentru a descuraja", a spus Nicușor Dan. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trupe americane romania
donald trump
mark rutte romania
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ultima seară în care se poate intra în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Cât timp așteaptă oamenii la coadă
Publicat acum 23 minute
Un vrâncean scrie istorie în aviația NATO. Este cel mai tânăr instructor din programul internațional de formare a piloților de luptă
Publicat acum 25 minute
Germania intensifică lupta împotriva birocrației: Noi măsuri pentru firme și cetățeni
Publicat acum 37 minute
Drulă - candidatul copy-paste. Vlad Gheorghe l-a prins în ofsaid: Cine fură azi un slogan, în viitor va fura mai multe lucruri
Publicat acum 57 minute
Tensiuni între Comisia Europeană și Parlamentul European: Siegfried Mureșan, nemulțumit de Ursula von der Leyen
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 21 ore si 8 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close