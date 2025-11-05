Ce înseamnă retragerea trupelor americane din România. Explicația lui Mark Rutte

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă comune cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

Întrebat dacă au fost state care s-au oferit să suplinească retragerea trupelor americane din România, Mark Rutte a răspuns că ajustările trupelor NATO sunt procese obișnuite, realizate de-a lungul anilor, și a vorbit despre angajamentul total al administrației Trump față de Alianță și eforturile comune.

„Ajustările trupelor NATO nu sunt ceva singular. Acest lucru s-a întâmplat în mai mulți ani. Au fost mai multe forțe NATO pe continent înainte, în 2022. Vedeți angajamentul președintelui Trump și al administrației lui, care este un angajament total față de NATO și față de eforturile noastre comune. Am vorbit despre forțele terestre, exercităm o creștere a nivelului brigăzilor, dar, de asemenea, trebuie să vorbim și despre Santinela Estică.

În primul rând, s-a hotărât să fie flexibilă și expansivă în același timp. Aceasta va implica active militare tradiționale, terestre și aeriene, și, de asemenea, va implica tactici și tehnologii inovative menite să facă față noilor provocări: dronele maritime.

Această activitate militară nu numai că adaugă active suplimentare pentru aliați, dar corectează mai bine gama de active care sunt deja disponibile pe flancul nostru de est, din partea de nord până la Marea Neagră și mai departe. De aceea, aceasta adaugă flexibilitate și forță poziției noastre și, de asemenea, ca alianță de apărare defensivă, întotdeauna suntem gata să apăram, iar cu Santinela Estică putem aduce mai multe capabilități atunci când este nevoie și unde este nevoie”, a spus Mark Rutte.

Președintele Nicușor Dan a explicat ce înseamnă Programul Santinela Estică.

„Programul Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacități militare, pe de altă parte înseamnă oameni atunci când este nevoie. Avem un exemplu acum, acest mare exercițiu militar, care se desfășoară la Cincu și în localitățile din jur, cu peste 5.000 de militari aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări tocmai pentru a descuraja", a spus Nicușor Dan.

Video: