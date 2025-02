Ce este oul hiperimun

„Invitata mea de astăzi este o doamnă… Este vorba de Viorica Chiurciu. Este un artist, este un cercetător, un doctor, un om de știință, un om pasionat de tot ceea ce face și este un om de la care eu am primit răspunsuri și rezolvări de câte ori am avut nevoie. Probabil că lista cu ce face doamna Viorica Chiurciu este mult mai vastă. Este și autor de carte și este un pionier în ceea ce face. Conduce instituția ROMVAC, instituție care a împlinit de curând 50 de ani de activitate”, a spus Mirela Vescan.

Cu o istorie de 50 de ani, ROMVAC s-a impus ca un pionier în dezvoltarea vaccinurilor, medicamentelor și soluțiilor alternative la antibiotice, obținând recunoaștere internațională. În cadrul interviului, Chiurciu a vorbit despre premiile câștigate în 2024, cercetările revoluționare bazate pe imunoglobuline Y și angajamentul companiei pentru o lume mai sănătoasă.

ROMVAC: Tradiție, inovație și cercetare

Înființată în 1974, ROMVAC a debutat cu producerea unui singur vaccin, destinat prevenirii bolii Marek la găini, o premieră europeană la acea vreme.

„Noi am început în 1974 cu un singur vaccin. Era un vaccin pentru cancerul la găină, contra bolii Marek. A fost o premieră în Europa pentru că era necesar acest vaccin și am produs peste 20 de milioane de doze pe an. În afară de acest vaccin, pentru că aveam nevoie de embrioni, am creat o fermă de păsări specială, păsări libere de germeni patogeni care se hrănesc cu mâncare sterilă, beau apă sterilă, respiră aer steril. Este singura fermă de păsări din sud-estul Europei.”, a explicat Viorica Chiurciu.

Evoluția companiei a fost rapidă, iar în 1990 ROMVAC a trecut printr-o transformare semnificativă.

„În anul 1990 ne-am numit ROMVAC. A fost o mare cotitură pentru că ne-am lărgit paleta de vaccinuri și alte biopreparate cum sunt seturile de diagnostic seric și în felul acesta am putut să ne dezvoltăm foarte mult și să punem bazele medicamentului. Este prima oară când am început să facem medicamente. Am făcut un număr de 400 de medicamente din toate clasele farmaceutice, produse pentru dezinfecție, deratizare și multe altele.

Vreau să vă spun că bazele medicamentului au fost puse de regretatul meu soț cu care am lucrat împreună. Am avut o simbioză perfectă, el fiind inginer chimist, eu medic și așa ne-am dezvoltat foarte mult.

În 1995 ne-am privatizat și în felul acesta am continuat să ne dezvoltăm foarte mult într-o piață extrem de concurențială. Am ajuns până astăzi când putem să spunem că suntem o unitate de succes, o companie de succes cu activitate bogată de producție, atât în domeniul medicamentelor de uz veterinar, dar și a celor biologice, adică vaccinuri și seturi de diagnostic.”, a mai declarat Viorica Chiurciu.

Alternativa la antibiotice: Oul hiperimun și imunoglobulinele Y

Un subiect esențial al discuției a fost alternativa la antibioticele clasice, devenite tot mai puțin eficiente în fața bacteriilor rezistente.

„Am început și cercetarea și am făcut produse revoluționare pe care le-am lăsat pe piață. Este vorba de oul hiperimun și de produsele din gama imunului instant, care au la bază imunoglobuline Y, adică anticorp de pasăre.

La ora actuală există infecții la toate nivelurile organismului și care nu mai pot fi jugulate cu ajutorul antibioticelor, pentru că aceste antibiotice nu își mai fac efectul, pentru că aceste bacterii au devenit rezistente la antibiotice. Noi am venit cu alternativa de a face produse pe bază de imunoglobuline Y, adică de anticorpi de pasăre.”, a subliniat cercetătoarea.

Această direcție a adus ROMVAC în atenția comunității internaționale.

„Anul trecut, în 2024, am mers la Salonul Internațional de Inovație și Inventică de la Timișoara unde au participat peste 40 de țări, iar premiul special al jurului l-am obținut noi, compania ROMVAC. În plus am obținut 10 medalii de aur pentru invențiile acestea care se referă la produse care au la bază imunoglobulinele Y și marele premiu al jurului. De asemenea am participat la Londra, la Salonul Internațional de Inventică și aici am câștigat 2 medalii de aur și premiul special al jurului.”, a menționat Chiurciu.

Viitorul biotehnologiei și implicarea globală

În prezent, ROMVAC activează în trei domenii-cheie: medicina veterinară, medicina umană și biotehnologia pentru sănătatea solului.

„Solul nu trebuie agresat cu substanțe chimice, așa că am dezvoltat o alternativă bazată pe bacterii benefice, care fixează azotul și fosforul.”, a explicat Chiurciu.

Prin colaborarea cu cercetători internaționali și participarea la congrese științifice, ROMVAC își menține statutul de lider în inovație.

„Noi suntem conectați cu cercetătorii științifici din toată lumea pentru că noi participăm la congrese internaționale, fie că mergem acolo și publicăm tot felul de lucrări, dar și în reviste de specialitate. Am venit cu această alternativă pentru că sunt multe avertizări din partea Organizației Mondiale a Sănătății și a Centrului European de Prevenire și Combatere a bolilor infecțioase, organisme care au atras atenția că suntem în era post-antibiotice când acestea nu-și mai fac efectul. Și atunci noi am venit cu o altă alternativă prin produsele noastre.”, a concluzionat Viorica Chiurciu.

Video:

